V objektu Santa Lucia v Mostě se konal workshop Co můžeme udělat pro Most?Zdroj: Deník/Martin Vokurka„Šibeník jsem vždycky brala jako místo, kam si můžu chodit odpočinout a projít se se psem. Teď se obávám, že až skončí výstavba kavárny, stane se les uprostřed města hodně frekventovaným místem. Člověk tak přijde o další klidný prostor ve městě,“ řekla Petra. Podobné zvyšování ruchu, který nemusí všem vyhovovat, pozoruje i u jezera Most, jenž směřuje k masovému turismu.

Tyto a mnohé další postřehy zazněly na besedě patriotů s názvem Co můžeme udělat pro Most?. Komorní setkání uspořádal v malém sále objektu Santa Lucia v areálu bývalých kasáren geograf Jan Píša z ústecké univerzity, který představil svůj výzkum zaměřený na změny ve starých průmyslových regionech. Podle geografa, který je mosteckým rodákem, hrají v transformaci Podkrušnohoří důležitou roli nejen stát, místní samosprávy a velké firmy, ale také aktivní jedinci, kteří svým pozitivním jednáním v místě, kde působí, ovlivňují rozvoj celého území.

V Mostě vzniká velké placené parkoviště. Část řidičů nepřiláká, je na ně drahé

„Nemusíme například z Mostu dělat Silicon Valley. Stačí, když Most bude dobrým místem k životu, a k tomu mohou přispět i místní lidé, aktéři změny,“ sdělil Píša, který analyzoval statistická data a vedl desítky rozhovorů s nejrůznějšími osobnostmi v Mostě, Chomutově, Teplicích a Děčíně. Podle výzkumníka bývá na začátku silné nutkání něco ve svém okolí vylepšit a pak rozhodují schopnosti, opora v rodině či síti přátel a komunikace s místní samosprávou, která by měla podporovat nové vize, například smysluplné využívání opuštěných budov.

Peníze nejsou všechno

Výzkum byl součástí mezinárodního projektu, do něhož se zapojilo několik evropských univerzit. Jejich experti chtěli ve svých zemích víc porozumět tomu, jak se staré průmyslové regiony, které trpí úpadkem klíčových odvětví, stávají nebo mohou stát lepšími místy pro život. Hodně studií na toto téma řeší hlavně ekonomickou změnu, která stojí na podnikání či inovacích v průmyslu. Jenže odborníci zjišťují, že strukturální změny pomáhá odstartovat také kultura či kultivace veřejného prostoru. „Ne všechno musí začínat od dostatku pracovních míst. K tomu, aby člověk začal úspěšně podnikat a stal se aktérem změny, potřebuje také přívětivé prostředí s pestrou nabídkou kulturního vyžití,“ upozornil geograf.

K lidem, kteří aktuální trendy sledují a přispívají k pozitivní proměně Mostu, patří stavební inženýr Jan Machovec. Tento patriot se svou rodinou zachraňuje secesní objekt Santa Lucia, který je kulturní památkou. „Budova má své genius loci a obrovský potenciál,“ uvedl.

Rozkvět s lahůdkami, Prior s bufetem. Původní obchody v Mostě téměř zmizely

Rekonstruovaný objekt patří do areálu bývalých jezdeckých kasáren z éry Rakouska – Uherska, který obyvatelé nového města považují za jeden z posledních symbolů místní historie a zaniklého starého Mostu. Santa Lucia se postupně mění na společenské centrum, jež má kromě komerčních služeb nabízet zázemí pro kulturu, tvůrčí činnost a setkávání. Jedním z cílů je zabránit odlivu mladých lidí z Mostu a přimět je, aby se do něj po studiích vrátili. Proto se v objektu už konaly první výstavy, koncerty, divadelní představení, happeningy a besedy a je v nabídce jako prostor pro vytváření uměleckých fotografií či videí.

Podle geografa Píši by se na takové dobré příklady z praxe měla zaměřit výuka vlastivědy ve školách, aby ve starých průmyslových regionech vyrostla další generace aktérů změn a veřejná správa byla otevřenější vůči aktivitám místních obyvatel.

O projektu ACORE

Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy (ACORE - Agents of change in old industrial regions in Europe) je mezinárodní projekt, do kterého se s podporou renomované německé nadace Volkswagen Stiftung kromě ústecké UJEP zapojily Univerzita v Lundu (Švédsko), Leibnizův institut pro regionální geografii (Německo), Centrum pro ekonomická a regionální studia Maďarské akademie věd a Cardiff University (Velká Británie). Jedním z modelových měst byl i Most. Výzkum ve všech vybraných lokalitách byl reakcí na předchozí zjištění, že úpadek některých regionů prohlubuje nerovnosti v EU a tím ohrožuje její stabilitu. Ze závěrů analýz vyplynou opatření pro udržitelný rozvoj v dotčených lokalitách.