Nejvýznamnějším výročím letošního roku je 600 let od bitvy u Mostu (1421). „Most se tehdy ubránil husitům a díky tomu nebyl vypálen a zmasakrován tak, jako předtím Chomutov či Bílina. Od roku 1422 se proto z vděčnosti každoročně 5. srpna slavil svátek Panny Marie Sněžné, která údajně rozhodujícím způsobem přispěla k záchraně města. K tomuto výročí budou v rámci možností směrovány oslavy s výstavou,“ sdělila Jitka Klímová z Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Pražské husitské vojsko vedené radikálním knězem Janem Želivským tehdy porazily katolické německo-české jednotky posílené z Míšně markrabětem Fridrichem I. Bojovným. S bitvou je spojena legenda o zajatém rytíři Gorenzovi, kterého husité údajně přivázali na velký štít v domnění, že při dobývání hradu na ně nebudou Mostečané střílet. Gorenz však vyzval obránce, kterým velel jeho bratr, aby se bránili, a při útoku zahynul. Ve starém Mostě pak po tomto hrdinovi pojmenovali ulici. Bitvu u Mostu dodnes připomínají dva obrazy. Jeden zachycuje samotný střet, druhý husity vraždící jeptišky u kláštera na Zahražanech.

120 let MHD

Mostecko si letos připomene i jeden milník v cestovním ruchu. V létě uplyne 120 let od založení městské hromadné dopravy. Přesně 7. srpna 1901 vyjela na elektrifikovanou trať Most – Janov první tramvaj. Dráha měřila skoro 13 kilometrů a měla 26 zastávek. Konečná byla u janovského hotelu Weber, kam soupravy s levným jízdným jezdily ve 20minutových intervalech od 6 do 22 hodin. Trať mimo jiné podpořila cestování za prací a turismus.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova chce letos na tuto důležitou historickou událost upozorňovat a v září by rád uspořádal den otevřených dveří ve svém areálu. „Máme to v plánu, ale bude záležet na aktuálních vládních opatřeních,“ sdělil s odvoláním na epidemii koronaviru mluvčí podniku Jiří Holý. Při minulých hromadných exkurzích prošly podnikem tisíce lidí. Dopravce pro podobné akce volí obvykle termín Mostecké slavnosti, ale zatím připravil alespoň internetovou soutěž s kvízem. Na výročí vzniku MHD navazuje i další událost: před 60 lety přestaly jezdit původní úzkorozchodné tramvaje a nahradila je nová rychlodráha protažená k Rozkvětu a dál k dopravnímu podniku.

Výročí bude letos ale mnohem víc. Například Litvínov si může opět uvědomit, jak důležitý byl před průmyslovou revolucí. Bylo to právě před 300 lety, kdy císař povolil druhý výroční trh Hornímu Litvínovu, čímž potvrdil mimořádnost místní textilní manufaktury založené rodem Valdštejnů.

V Mostě bude jedno jubileum vidět přímo na 1. náměstí. Stojí tam morový sloup, který vznikl před 340 lety a je památkou na více než tisíc obětí moru. O sto let později založili piaristé v Mostě gymnázium s šesti třídami. A uplyne i 170 let od rozhodnutí postavit první mosteckou moderní nemocnici. To bylo v době, kdy vliv Mostu rostl díky novým továrnám a železnici. Před 150 lety začal fungovat lihovar a do světa těžebního byznysu vstoupila první mostecká uhelná společnosti (Brüxer Kohlenbergbaugesellschaft) s rakouským kapitálem, která postupně ovládla tři desítky šachet. Ve stejné době jí konkurovala druhá velká firma, Severočeská uhelná společnost, která koupila doly u Jiřetína.

Smutné 140. výročí letos uplyne od zahájení demolice staroměstské renesanční radnice, kterou nahradila budova krajského soudu. Výrazná budova radnice byla známá sgrafitovou výzdobou a sochami čtyř živlů, které nyní stojí u magistrátu.

Významnou událostí bylo před 110 lety zahájení výstavby Janovské přehrady v Krušných horách. Stavbu s vodovodem financovalo město Most, které mělo s rostoucí populací problémy s pitnou vodou a potřebovalo nový zdroj. Zděná hráz přehrady měřila na výšku skoro 50 metrů a na délku přes 220 metrů, což byl ve své době unikát v rámci celého Rakouska – Uherska. V roce 1961, tedy před 60 lety, nahradilo přehradu větší vodní dílo Fláje.

Letošek bude i ve znamení hornické piety. Před 40 let došlo k tragédii na hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova, kde při výbuchu uhelného prachu a požáru zahynulo 65 horníků. Stalo se to přesně 3. září 1981. Tato havárie patří k největším svého druhu na severu Čech.

Další letošní výročí na Mostecku

110 let od otevření Městského divadla v Mostě (30. září 1911)

100 let od zahájení výstavby kulturního domu Repre a 40 let od jeho demolice ve starém Mostě

70 let od zprovoznění elektrárny Komořany

50 let od otevření kina Kosmos a budovy OV KSČ v Mostě (později CVČ, dnes Jungle aréna)

Výročí narození známých osobností z Mostecka

4. 8. 1881 Wenzel Hablik – výtvarník a bytový architekt

23. 5. 1901 Antonín Heythum – architekt a scénograf

9. 2. 1931 Josef Masopust – fotbalista a tréner

24. 7. 1931 Stanislav Hanzík - akademický sochař

1. 8. 1931 Kamil Hála - hudebník a dirigent

10. 10. 1961 Zuzana Bydžovská - herečka