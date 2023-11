Tímto prastarým rituálem začala v zóně nedaleko Mostu výstavba továrny renomované japonské společnosti Toppan. Masahiko Tatewaki, jeden s nejvyšších šéfů Toppanu, sledoval obřad ze stanu. „Bál jsem se počasí, ale vše se podařilo, takže to byl dobrý začátek. Dnes začala stavba, kterou plánujeme skončit v říjnu 2024,“ řekl. Předtím Deníku ukázal, co bude Toppan u Mostu vyrábět. Do ruky vzal roli s ultratenkou průhlednou folií určenou pro obaly potravin od předních světových firem. Ty folii využívají nejen pro udržení trvanlivosti pitíček pro děti a kapslí kávy, ale i kapsiček pro kočky.

Před stavbou uctívají boha země

A proč k tomu Japonci potřebovali obřad? Pro ně je to veledůležitý tradiční rituál, který provádějí před stavbou, aby uctili boha země, požádali ho o povolení k využití pozemku a o zajištění bezpečnosti stavby a jejího personálu. A ty tři pomůcky? Rýže je symbolem prosperity půdy, sůl zahání zlé duchy, alkohol saké byl nabídnut jako dar bohu.

Jenže to nebylo všechno. Uvnitř stanu se konal ještě jeden obřad, který víc připomínal evropské zvyky. Bylo to něco jako položení základního kamene budoucí továrny. Japonsky se tomu říká kuwa-ire, česky okopávání. Čtyři Japonci, včetně velvyslance Hideo Suzukiho, mostecký primátor Marek Hrvol, hejtman Jan Schiller a opět senátor si navlékli bílé rukavice a lopatami nabrali písek z hromady připomínající protáhlou střechu pagody. Při zaboření lopaty do symbolické země museli všichni nahlas vyslovit rituální formuli „eje, eje, eje!“.

Šéf Tatewaki se před obřady netajil tím, že na místě budoucí továrny stojí s velkým sebevědomím a radostí. „Jsme velmi pyšní na to, že můžeme představit naše produkty evropskému trhu prostřednictvím města Mostu. Nebylo jednoduché vybrat si lokaci pro továrnu, ale podařilo se to s velkou podporou místních lidí a institucí,“ řekl topmanažer.

Primátor Marek Hrvol označil středu 29. prosince za významný den pro Toppan. „Město Most si v posledních letech vybírá skutečně atraktivní investory s vyšší přidanou hodnotou. Společnost Toppan nás velmi zaujala především svým přístupem k ekologii,“ řekl primátor.

Zóna Joseph vybudovaná městem Most stojí v katastru obce Havraň, a proto na ceremoniálu Toppanu nechyběl starosta Havraně Petr Vinař. „Sdílím stejný názor s panem primátorem, protože taky cítíme, že Japonci ekologii berou hodně vážně. Jejich komunikace směrem k obci je na perfektní úrovni. Už jsme měli několik setkání. Jsou ohleduplní a věřím tomu, že dlouhodobá spolupráce, tak jak ji slibují, bude na vysoké úrovni a že budou podporovat i obec Havraň,“ sdělil starosta.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

První zaměstnankyní Toppanu na Mostecku je Zdenka Anna Kaška z Chomutova. Do firmy nastoupila 1. listopadu a na starosti má mimo jiné přijímání zaměstnanců. „S náborem začneme brzy,“ sdělila. První pozice, kterou chce firma obsadit, bude post výrobního manažera. Ten by měl nastupovat v březnu či dubnu příštího roku, stejně jako specialista BOZP a PO. „Následně budeme nabírat jednotlivé šéfy směn. A to se bavíme někdy o červnu příštího roku,“ dodala. Pak bude následovat nábor provozního personálu. Už teď je jisté, že kdo se stane šéfem směny či výrobním manažerem, pojede na školení do závodu Toppanu v USA.

Firma zaměstná v továrně u Mostu v první fázi celkem 70 až 80 lidí. Před instalací druhé výrobní linky začne přijímat dalších několik desítek uchazečů. Společnost hodlá v prosinci zahájit inzertní kampaň, chce využít webový portál jobs.cz a sociální média, kde se zaměří na určité cílové skupiny.

Prezentace Toppanu je jednou z firemních priorit, protože v Česku zná tuto společnost málokdo. Doma je přitom hodně populární. „V Japonsku je to firma s víc než stoletou tradicí, která dělá spoustu zakázek pro stát. Tam zná Toppan skoro každý druhý, koho potkáte na ulici,“ upozornila personalistka, která strávila v Japonsku dva týdny. Podle ní uchazeči o práci v nové továrně mohou očekávat férový a seriózní přistup. „Japonská kultura je úplně jiná. Tam jsou zaměstnanci rádi, že pracují, cítí sounáležitost a hrdost, což je trošku rozdíl oproti české mentalitě,“ uvedla první zaměstnankyně.

Zdenka Anna Kaška už v minulosti pracovala zhruba pět let pro jinou japonskou společnost. „Mně vyhovuje jejich styl řízení. Můžu to porovnat například se španělským stylem vedení, který je hodně flexibilní, kdežto Japonci dbají na řád a podobně, a to je styl, který mi vyhovuje. Tím, že mám na starosti nejenom personalistiku, ale také všeobecné záležitosti, tak ta práce je hodně různorodá,“ vysvětlila. O výši mezd a o benefitech v nové továrně vedení firmy ještě jedná. „Pro nás je strašně důležité, abychom byli konkurenceschopní,“ prozradila personalistka.

Ani při přípravě slavnostního zahájení výstavby závodu neponechali pečliví Japonci nic náhodě. Pro obřad objednali velký ozvučený párty stan s rustikální dřevěnou podlahou, s topením, šatnou a občerstvením. Venku umístili dvě toalety. Po ceremoniálu odjeli i s hosty na oběd do hotelu Cascade, který vlastní město Most.

Společnosti Toppan pomohla založit první evropský závod na výrobu průhledných bariérových fólií v Česku také vládní agentura CzechInvest. „Vítáme vznik závodu na výrobu bariérových fólií společnosti Toppan v České republice, který bude vyrábět ekologické a udržitelné obalové materiály na místní úrovni s exportem do Evropy a přispěje k rozvoji Ústeckého kraje," uvedla už dříve Eva Jungmannová, ředitelka Divize zahraničních aktivit a investic.

Podle šéfa globální divize obalového materiálu firmy Toppan bude továrna u Mostu využívat technologie, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, jako jsou třeba systémy pro opětovné využití tepla. Patentovaná technologie umožní výrobu tzv. bariérové GL folie, která neobsahuje hliník a najde využití jako recyklovatelný obal také pro nápoje určené batolatům. Oproti výrobě standardních obalů továrna sníží emisní zátěž oxidem uhličitým o 42 procent

Město Most letos prodalo firmě pětihektarový pozemek v průmyslové zóně Joseph u Havraně za 17 milionů korun. Předpokládaná investice do mosteckého závodu je 100 milionů eur. Firma si vybrala Mostecko, protože pozemek v zóně je kvalitní a dobře umístěný v rámci ČR, která leží uprostřed Evropy.