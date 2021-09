Litvínovská chemička by mohla dodávat vodík i pro vlaky nové generace. České dráhy nyní hledají firmu pro zmapování trhu kvůli budoucímu nákupu až 200 kusů železničních vozidel s alternativními pohony pro osobní dopravu. Chystaná poptávka počítá s hybridy i s vozidly výhradně na vodík s kapacitou od 50 do 240 míst pro cestující.

Výstavba první vodíkové stanice navazuje na snahy proměnit Ústecký kraj v centrum nové ekonomiky zaměřené na udržitelný rozvoj, který mají nastartovat i masivní dotace z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Na jedenáct strategických záměrů v kraji je vyčleněno 7,9 miliardy korun, což je půlka sumy určené pro celý region. „V příštích letech budou vyhlášeny nejrůznější tematické výzvy a kraj vypíše grantová schémata tak, abychom uspokojili co nejvíce žadatelů s přínosnými nápady,“ informovala krajská radní Iva Dvořáková. Mezi strategickými projekty je zavádění vodíkové mobility v Ústí nad Labem.

Vodíková plnící stanice.Zdroj: Vizualizace: ORLEN„Vodík jako alternativní, ekologické palivo pro veřejnou dopravu a komunální techniku je perspektivní. Vzniká tu v průmyslu jako vedlejší produkt a je škoda ho nevyužít. Když bude do budoucna ještě zelený, jedině dobře,“ sdělil ředitel inovačního centra Martin Mata.

Letošní průzkum Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a Inovačního centra Ústeckého kraje ukázal, že obce v regionu mají do roku 2030 zájem až o 33 autobusů na vodík a o 50 zařízení komunální techniky s vodíkovým pohonem. Největší zájem o vodíkem poháněné autobusy mají podle krajské Vodíkové platformy Ústí nad Labem a Dopravní společnost Ústeckého kraje.

První stanicí v Podkrušnohoří chce chemička motivovat také výrobce aut a dopravce, kteří čekají na hustější celostátní síť plniček. Největší továrna na Mostecku a její sesterský závod v Kralupech nad Vltavou hodlají do roku 2030 zásobovat vodíkem několik desítek stanic, které má mateřský ORLEN vybudovat. Plnění auta vodíkem zabere několik minut a bude rychlejší než dobíjení elektromobilu. Cena paliva má být podobná jako u jiných vodíkových stanic v EU a postupně se má přiblížit ceně nafty.

