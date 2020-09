Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravuje výstavu ke 150 letům železnice na Mostecku. Návštěvníci uvidí exponáty z muzejních i soukromých sbírek, které je provedou dějinami regionální kolejové dopravy od druhé poloviny 19. století do současnosti.

Vernisáž se plánuje na čtvrtek 1. října a den poté bude na téma železnice Muzejní noc, kdy se celé muzeum zpřístupní mimo obvyklou provozní dobu a nabídne například komentované prohlídky či setkání s bývalými železničáři. „Vývoj železnice na Mostecku je velmi zajímavý a dodnes je její význam poměrně velký,“ řekl kurátor Jan Setvák.

Nová expozice v horní části muzejní budovy oživí v lidech vzpomínky na stará nádraží a na cesty do práce či na výlety dobovými vlakovými soupravami. Muzeum vystaví kromě dnes už nepoužívané techniky například papírové jízdní řády, předpisy, fotografie, propagační tiskoviny nebo mapu železnice ze 60. let minulého století s původní sítí tras. K zajímavostem budou patřit také olejničky, mazničky, petrolejové a bateriové lampy, svačina pro výpravčího, rameno návěstidla německého typu či jednoduché zabezpečovací zařízení na klíče ze stanice Čížkovice na Švestkové dráze Most - Lovosice.

Muzeu se také podařilo získat elektromechanické zabezpečovací zařízení, které díky špičkové řemeslné práci a kvalitním materiálům sloužilo ještě donedávna na stanici Řetenice na trati Most - Ústí nad Labem. Expozici doplní informační panely s texty a počítá se i s modelovým kolejištěm. Zároveň se jedná o jízdách historického vlaku mezi Mostem a Chomutovem pro železniční nadšence a rodiny s dětmi.

Nejvíce exponátů na výstavu zapůjčili manželé Našincovi, kteří provozují soukromou železniční expozici na historickém nádraží v Dubí na Teplicku. Řadu věcí poskytl Ivan Votava, jeden ze spoluautorů výstavy, dále přispěli Josef Pošta ze Spolku přátel historie Litvínovska, sběratel J. M. Sieber a další příznivci železniční historie.

Muzeu pomohly také Českojiřetínský spolek spolek pro oživení Krušnohoří a Nadační fond Moldavská dráha.

První vlak přijel na mostecké nádraží 8. října 1870 a stal se symbolem průmyslové revoluce. Vznik železniční sítě tehdy výrazně urychlil zejména nástup hornictví a změnil ekonomiku, sociální a krajinný ráz regionu.

Železnice se pak na dlouhou dobu stala nejefektivnějším a nejvyužívanějším druhem dopravy. Dominovala ještě před 40 lety, kdy se na kolejích přepravovalo obrovské množství uhlí.

Po omezení velkých akcí kvůli koronaviru zůstaly výstavy na Mostecku oblíbeným cílem. Například litvínovskou expozici o díle Jiřího Trnky, která potrvá na zámku do 9. ledna, zatím navštívilo přes tisíc lidí. „Na to, že nejsme významná turistická oblast a lidé z Litvínova v létě odjížděli na dovolenou, jsme s návštěvností spokojeni,“ sdělila Dáša Wohanková z propagace města. Ani školy se podle ní od září nemusejí bát přijít. Když se předem telefonicky objednají jednotlivé třídy, na výstavě bude každá třída sama a s další se nepotká. Zámek jim může zařídit i prohlídku od 8 hodin. V pondělí je ale zavřeno, protože interaktivní část výstavy se automaticky jednou týdně vypíná. Expozici o Trnkovi doplní 23. září od 17.30 hodin beseda s jeho synem a vnukem v Citadele, kde se od 19 hodin promítne film Jiří Trnka: Nalezený přítel. Vstupenky zdarma lze získat na zámku.