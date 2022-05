„Stávka byla dokonce i několikrát ukradena,“ tvrdí historik Jiří Šlajsna, který je hlavou výroční výstavy, která se aktuálně nachází v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Výstava bude k vidění do konce října a historická fakta zde prezentují komiks a virtuální realita, která vás přenese přímo do 30. let 20. století.