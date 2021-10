Organizátoři nyní upozorňují, že bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suroviny, ale bohatí producenti jako USA pěstování masivně dotují. Tlak velkých firem a módy na co nejnižší cenu pak na globálním trhu roste, na což doplácejí nepodporovaní drobní pěstitelé v chudých regionech Asie. Textilní průmysl navíc podle výstavy stojí na drancování přírody a zneužívání pěstitelů bavlny i zaměstnanců textilek. Řešení vidí v udržitelnější produkci bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů, bez dětské práce, s lepšími výkupními cenami a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí.

Jedná se o celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná v řadě měst každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Letos se od 2. do 9. října koná sedmý ročník zaměřený na podmínky pěstování bavlny. Na akci spolupracují dvě nevládní neziskové organizace, Fairtrade ČS a NaZemi.

Výstavu připravili žáci osmých tříd nedaleké 4. ZŠ a vlastní instalaci zajistili chlapci z 9.A. Expozice bude k vidění do 10. října. Škola se tak znovu připojila k humanitárnímu projektu Výstava na stromech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.