Lidé v rouškách čekali na zpřístupnění mostecké obrazárny. Přijel známý malíř Jaroslav Valečka.

Vernisáž výstavy obrazů Pictura Obscura malíře Jaroslava Valečky v Oblastním muzeu a galerii v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Připomínalo to frontu na banány za totality. Tentokrát šlo ale o umění. Dav lidí s rouškami zaplnil v rozestupech přízemí mosteckého oblastního muzea a čekal, až je pustí nahoru do galerie podívat se na nové obrazy. Půst, kdy Mostečané nemohli chodit na vernisáže, trval čtvrt roku. “Byla to dlouhá doba,” povzdechla si historička umění Jitka Šrejberová, kurátorka první postkoronavirové výstavy.