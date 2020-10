V 90. letech vyšetřoval výbuch obchodu v Oseku. Byl u požáru, který způsobil někdo vhozením granátu do skladu oblečení. Teď už je Jaroslav Žampach z Teplic v důchodu. Jako policista ve výslužbě je ale zvědavý na to, kdo stojí za zářijovou explozí muničního skladu v Bílině. „Tohle si někdo hodně odskáče. Uvidíme, na koho padne vina za obecné ohrožení, a nebo nedbalost,“ říká bývalý expert na požáry. U policie byl téměř 30 let.

Zdroj: rodinný archivVyšetřování exploze muničního skladu, který ohrozil město Bílina 15. září odpoledne, se potáhne několik měsíců. Protože šlo o policejní objekt, převzala si celou věc Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Nemám zatím žádné informace, které by byly vhodné ke zveřejnění,“ konstatuje mluvčí GIPS Ivana Nguyenová.

To, že vyšetřování podobných explozí a následných požárů trvá řadu týdnů, potvrdil bývalý vyšetřovatel Žampach. „Někdy se čeká dlouho na znalecké posudky v oboru, které jsou v takových případech nezbytné,“ zmiňuje. Z bohaté praxe u policie zavzpomínal na několik svých případů.

Připomněl například explozi plynové bomby v jednom z obchodů v Oseku, který následně zničil požár. „Velký rozsah měla před lety také exploze na šachtě. V jedné z pojízdných dílen bouchly lahve s plynem. Vidím to před očima, jako by to bylo včera. Auto se otevřelo jako konzerva. Všechno, co bylo uvnitř, se rozletělo po okolí. Naštěstí tam přes noc uvnitř nikdo nebyl,“ líčí z praxe. Na vině tehdy byla technická závada. Jedna z plynových lahví unikala přes uzávěr.

V době, kdy ještě pobývala v Krupce sovětská armáda, explodoval v kasárnách tank. „K tomu jsme ale přímo povoláni nebyli. Taky to ale byla velká řacha, protože kusy strojů měli lidé na zahradách v okolí,“ uvádí.

Z paměti hbitě ale přidává další zajímavý případ přímo z Teplic. „Nevím přesně, kdy to bylo. Ale někdo vhodil granát do skladu oblečení v Alejní ulici, jak je bývalá škola. Tuším, že to tam tehdy měli Turci. Bouchlo to a vyhořelo. Neměli jsme se prakticky čeho chytit. Už ani nevím, jak to tehdy dopadlo,“ lape ve vzpomínkách.

Při vyšetřování podobných případů využívají policisté speciálně vycvičené psy. Spolupracují s vyšetřovateli hasičů, kteří mají co říci do způsobu hoření a postupu plamenů. Jaroslav Žampach v této oblasti spolupracoval řadu let s hasičem Zdeňkem Skořepou. „Byli jsme spolu sehraná dvojka. Někdy jsme museli využít i lsti, abychom se posunuli dopředu ve vyšetřování. Jako například při hledání viníka požáru v Oseku,“ podotýká.

Mělo to totiž vypadat jako nechtěná exploze, aby muž mohl uplatnit škodu u pojišťovny. Nakonec se ale ukázalo, že výbuch plynové lahve si naplánoval samotný majitel obchodu. Využil k tomu prostředníka. A právě toho využili i policisté při vyšetřování. Majiteli řekli, že při explozi v obchodu zemřel, což ale nebyla pravda. Nakonec se majitel rozpovídal. „Při domovních prohlídkách jsme pak našli precizní plánky obchodu, a kde co měl dát a jak udělat,“ vzpomíná na případ bývalý policejní vyšetřovatel.