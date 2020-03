Žáci jsou doma, a tak učitelé ve stavu nouze zapnuli nevyužité stroje. Soukromá sportovní základní škola v Litvínově vyrábí svépomocí ochranné štíty pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice a prodavačky. Pomůcky na obličej, které snižují riziko šíření koronaviru, vznikají z plastů na školních 3D tiskárnách. „Je o ně velký zájem. Bohužel už dochází materiál,“ sdělila pedagožka Jana Štafová.

Čtyři tiskárny se ještě před nedávnem používaly při výuce a na technickém kroužku, teď ale tisknou podle modelu z internetu jednotlivé díly štítů, které skupina zaměstnanců kompletuje.

Aby výrobní kapacitu rozšířili o noční provoz, urychlili montáž a měli tisk neustále pod kontrolou, přemístili malé stroje do rodinného domu Pavla Šiktance, který na škole vyučuje informatiku a je správcem výpočetní techniky.

„Už máme první kladné reakce. Je to skvělý pocit, když víte, že děláte něco, co má smysl a co může pomoci k tomu, aby se děti mohly vrátit do školy,“ uvedl učitel, který školní aktivitu vysvětluje na videu zveřejněném na internetu.

Deníku řekl, že lidé začínají nabízet podporu. Jedna paní mu dokonce napsala e-mail, že koupí další 3D tiskárnu. Výrobní tým nyní potřebuje hlavně plastové struny filamenty PET-G (1,75 mm), knoflíkové gumičky (15-20 mm) a folie do kroužkové vazby A4. „Uvítáme jakoukoliv pomoc,“ uvedl Šiktanc.

Kdo má doma 3D tiskárnu a neví, co s ní, může ji škole zapůjčit.

Učitele minulý víkend inspirovala celostátní výzva „3D tiskem proti COVID-19“, která v ČR sdružila velkou komunitu 3D tiskařů. Školní výrobě pomáhá skupina pedagožek a jeden podnikatel. Do pátečního rána 27. března vyrobili a zabalili celkem 48 štítů a na pondělí chystají další. Zatím počítají se stovkou štítů týdně ve dvou várkách.

V pátek předali prvních 24 kusů sociální službě a zbytek míří do Mostu. Malé tiskové centrum hodlá pokrýt část potřeb v okrese a pomoct i ordinacím praktických lékařů. Kdo chce tým podpořit nebo mu dát tip na odběratele, může poslat zprávu na adresu proticovid19@sszslitvinov.cz. „Budeme vyrábět, dokud bude potřeba. Poptávka je velká,“ řekl informatik, který se teď moc nevyspí, protože zvuk tiskáren ho v noci budí. Výroba jednoho štítu trvá zhruba hodinu.

V Mostě začíná chrlit obličejové štíty desítka stolních 3D tiskáren, které dala dohromady dobročinná organizace Rotaract. „Rozjeli jsme výrobu,“ řekl v pátek Deníku koordinátor Petr František Machovec. Za akcí stojí několik dobrovolníků, kteří využívají své výrobní kapacity s přispěním dalších lidí, jež se spojili přes sociální sítě. Organizátoři nakoupili materiál a majitelé tiskáren nabídli svůj volný čas. Do první poloviny příštího týdne chtějí vyrobit prvních 100 kusů a ve zbytku týdne další stovku. Vše rozdělí rovným dílem mezi mosteckou a chomutovskou nemocnici. Další štíty hodlají věnovat samostatným lékařským praxím. Výrobu plexiskel pro štíty mají zajištěnou od firmy, která je řeže vodním paprskem.

Nakažených přibývá

Radnice Mostu a Litvínova oznámily v pátek odpoledne další dva případy onemocnění na koronavirus. Počet nakažených pacientů na Mostecku stoupl ze čtyř na šest, z toho Litvínov má 4 a Most 2.

Čtvrtý potvrzený případ v Litvínově nemá žádnou souvislost s předchozími třemi výskyty. „Jde o člověka s cestovatelskou anamnézou, který ihned po návratu domů nastoupil karanténu. I u něj je naštěstí průběh onemocnění mírný,“ sdělila starostka Kamila Bláhová.

Také druhý mostecký pacient má podle radnice mírný průběh onemocnění a nákazu si přivezl pravděpodobně z Prahy.