Modernizace trati Litvínov - Oldřichov u Duchcova si vyžádá rekonstrukci železničního přejezdu v Louce u Litvínova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Přejezd bude uzavřený nejdříve od 9. března do 12. března a pak od 22. března do 17. dubna. Objízdná trasa povede obousměrně po silnici I/27 z Litvínova do Lomu, dále po silnici II/256 k Mariánským Radčicím a následně po silnici III/2564 do Louky u Litvínova.