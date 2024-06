V neděli 9. června se mostečané projedou tramvajemi v omezeném režimu. Z důvodu opravy technické závady na tramvajové trati bude probíhat výluka provozu a přepravu cestujících převezmou autobusy. Dopravní podnik města Mostu a Litvínova upozorňuje na možná zpoždění a komplikace.

Nové nízkopodlažní tramvaje dodá společnost Pragoimex. | Foto: Dopravní podnik města Mostu a Litvínova

Linka č. 2

Od 12:42 z Most, Velebudická směr Nádraží a od 13:01 z Most, nádraží do Velebudic bude zavedena náhradní autobusová doprava až do konce denního provozu v celé trase linky č. 2. Spoje pojedou podle standardních jízdních řádů.

Linka č. 4

Linka č. 4 bude mimořádně odkloněna mimo centrum Mostu do zastávky Most, TESCO. Mezi zastávkami Most, TESCO a Most, Dopravní podnik bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Přestup mezi tramvajemi linky č. 4 a autobusy náhradní dopravy bude probíhat v zastávce Most, TESCO.

První odkloněný spoj do zastávky Most, TESCO je spoj ze zastávky Litvínov, Citadela v čase 12:22.

Poslední tramvajový spoj ze zastávky Most, Dopravní podnik pojede v čase 12:32.

Odklon linky č. 4 bude probíhat až do skončení denního provozu. Náhradní autobusová doprava za linku č. 4 bude končit v zastávce Most, TESCO.

Tramvajová doprava i náhradní doprava na lince č. 4 bude ve standardních zastávkách provozována dle standardních jízdních řádů. Z důvodu přestupů mezi tramvajemi a autobusy v zastávce Most, TESCO může docházet k zpožděním a nepravidelnostem v provozu.

Linka č. 40

Noční linku č. 40 bude již zajišťovat tramvaj dle standardních jízdních řádů.

Zastávky náhradní autobusové dopravy: Most, Velebudická – autobusová zastávka linky č. 25 směr Vtelno

Most, Velebudická škola – nebude obsluhována

Most, Severografia – zastávky náhradní dopravy na hlavní silnici

Most, Dopravní podnik – ve směru na Litvínov/Nádraží autobusová zastávka linek č. 12, 17 a 31; ve směru Velebudice autobusová zastávka linek č. 9 a 31

Most, Čs. mládeže – na tramvajových zastávkách

Most, 1. náměstí – ve směru na Nádraží na autobusové zastávce linek č. 5, 16, 17, 30 a 31 (vedle Centrálu); ve směru Dopravní podnik/Velebudice na autobusové zastávce linky č. 16 a 31 není z důvodu opravy kolejí v tomto úseku možné využívat tramvajovou zastávku pro náhradní autobusovou dopravu

Most, OD PRIOR – na tramvajových zastávkách

Most, Sportovní hala – na tramvajových zastávkách



Most, Zimní stadion – na autobusových zastávkách náhradní dopravy na třídě Budovatelů

Most, TESCO – na autobusových zastávkách linek č. 16 a 30

Most, nádraží – na autobusové zastávce Rudolická, MUS linek č. 5, 12, 20, 22 a 30

