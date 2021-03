Dva roky potrvá dlouho očekávaná rekonstrukce zastaralé tramvajové trati Most – Litvínov. V dubnu začne první etapa úsekem Záluží – Litvínov, kde dopravu zajistí autobusy. Od roku 2023 bude celá trať rychlejší a bezpečnější.

Tramvaj na trati mezi Mostem a Litvínovem | Foto: Deník/Martin Vokurka

Kompletní rekonstrukce desetikilometrové tramvajové trati Most – Litvínov začne ve čtvrtek 1. dubna, kdy si zhotovitel převezme staveniště a zahájí první etapu. Ta zahrne modernizaci úseku Záluží směr Litvínov. Mezi chemičkou Unipetrol a litvínovským nádražím budou jeden rok jezdit místo tramvají autobusy. První část trati má být hotova do jara 2022, kdy se práce a výluka na další rok přesunou do úseku Záluží směr Most. Tramvajová doprava bez přestupu mezi oběma městy se obnoví v roce 2023, kdy bude celá trať odpovídat trendům 21. století.