V tramvaji z Mostu do Litvínova sedí deset lidí. Až k chemičce cesta probíhá jako vždy. Mladí koukají do mobilu, senioři klábosí, ostatní sledují vzdalující se hrad Hněvín a přibližující se komíny. Před prvním tramvaj náhle zpomalí a zamíří na otočku, která po většinu roku zeje prázdnotou, teď se ale na dva roky proměnila v rušný přestupní uzel. I v tramvaji to ožije. „Musíme vystupovat!“ prohlásí ostražitá seniorka v respirátoru. „Aha, tady jsem už dlouho nebyla,“ reaguje druhá babička a cestující vstávají. Z reproduktoru nad nimi zazní ženský hlas: „Záluží, Chemopetrol. Z důvodu výluky zde tento spoj jízdu končí, pro pokračování v přepravě, prosíme, přestupte na náhradní autobusovou dopravu.“

Výluka tramvají mezi chemičkou a Litvínovem potrvá do jara příštího roku. Až skončí, začne roční výluka mezi chemičkou a Mostem. Důvodem je postupná rekonstrukce celé desetikilometrové tramvajové trati mezi oběma městy. Po ztichlé dráze na Litvínovsku se už pohybují dělníci v reflexních montérkách a rozebírají první zařízení, které pamatuje 60. léta minulého století. Při kompletní výměně kolejového koridoru odstraní zchátralé přístřešky a zmodernizují i dvě obří zchátralé zastávky u hlavní brány do továrny a na svahu před petrochemií.

„Je to humus!“ okomentuje stav nástupiště 52letý Petr Kaláb z petrochemie. Zrezavělá počmáraná zastávka s dlouhým studeným podchodem není jen ponurá. Skleněná výplň v rámech hrozí pádem na lidi. Podle Petra takové objekty budí hrůzu i mezi cizinci, kteří jsou zvyklí na vyšší životní úroveň. Při čekání na autobus do Litvínova ale chválí MHD, díky které může být včas v práci. Výluka mu nevadí. „Spoje jsou super. To, jestli sem přijedu tramvají nebo autobusem, je mi úplně jedno,“ říká. Aby bylo cestování ještě příjemnější, doporučuje vybavit lepším počítačem litvínovskou dopravní kancelář Na Východě, kde se dobíjejí kredity čipových karet. „Chodí tam hodně lidí a tvoří se fronty,“ vysvětluje.

Pří výluce pomáhají velké kloubové autobusy. Zatím nejsou narvané kvůli epidemii a studentům na distanční výuce. Cestování je proto klidnější. „Bez tramvaje přijíždím do práce trochu později, ale je to jenom minuta, dvě,“ svěřuje se před chemičkou žena, která je od dubna závislá také jen na autobusu. Rok s ním ale cestovat nehodlá. „Tak dlouho tady nebudu. Já jsem dělala v Německu a chci se tam vrátit,“ vysvětlí. Rekonstrukci trati a zastávek však vítá. „Podívejte, jak to tady vypadá. Že jsou někteří lidi prasata, to samozřejmě víme, ale ostatní potřebují lepší prostředí,“ řekne a koukne na poškozený přístřešek zastávky, kde ani není na čem sedět.

V první fázi dělníci odstraňují trakční vedení od litvínovského nádraží směrem do Záluží. Pak přijde na řadu demontáž kolejí, zastávek a dalšího dožilého vybavení. O postupu prací bude Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova průběžně informovat. Za kolizní místa podnik označil dva přestupní terminály, u kterých mají další investoři své rozestavěné akce. U otočky v Záluží si chemička rozšiřuje parkoviště a u litvínovského nádraží město buduje autobusové nádraží. „Navzdory těmto komplikacím probíhají přestupy mezi tramvajemi a autobusy podle plánu. I přesto žádáme cestující o trpělivost a zvýšenou opatrnost z důvodu vlastní bezpečnosti,“ sdělil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

O rekonstrukci

Modernizace tramvajové trati Most – Litvínov začala 1. dubna, kdy si společnost Chládek & Tintěra převzala staveniště a zahájila první etapu. První úsek Záluží – Litvínov má být hotov do jara 2022, kdy se práce a výluka na další rok přesunou do úseku Záluží – Most. Tramvajová doprava bez přestupu mezi oběma městy se obnoví v roce 2023, kdy bude celá trať odpovídat trendům 21. století.

Rekonstrukce stojí zhruba 650 milionů korun, z toho 470 milionů pokryje evropská dotace. Zbylou část dopravní podnik uhradí z úvěru. Jedná se o největší investiční akci svého druhu na Mostecku.

Velká veřejná zakázka obsahuje hlavně výměnu kolejí, pražců, trolejových sloupů, trolejí a rekonstrukci všech přejezdů a zastávek, kde se doplní elektronický informační systém. Podchod na centrální zastávce u ředitelství chemičky zmizí a nahradí ho klasický přechod přes koleje. Celé nástupiště s upravenými přístřešky má být přehlednější, vzdušnější a usnadní úklid a údržbu.

Technicky náročná bude přestavba zastávky na kopci u petrochemie, protože podle legislativy musí být i toto zařízení pro cestující bezbariérové.

Po rekonstrukci bude trať rychlejší, komfortnější a bezpečnější. Tramvajový pás se od sousední frekventované silnice I/27 Most – Litvínov oddělí vysokými betonovými obrubami, aby auta při dopravních nehodách nekončila na kolejích. Zrychlení nových tramvají až na 80 kilometrů za hodinu umožní i napřímení některých kolejových oblouků.

Letos si Mostecko připomene 120 let od založení městské hromadné dopravy. Přesně 7. srpna 1901 vyjela na elektrifikovanou trať Most – Janov první tramvaj. Dráha měřila skoro 13 kilometrů a měla 26 zastávek. Dopravní podnik chce v září uspořádat den otevřených dveří ve svém areálu, ale bude záležet na aktuálních protiepidemických opatřeních.