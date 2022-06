Do panoramatu patří i chemička, teplárna, elektrárna, autodrom a jezera. U hradu jsou dva altány s vyhlídkou, ale kdo chce vidět víc, může za pár korun navštívit věž, která slouží jako rozhledna. Areál je otevřený denně od 9 do 18 hodin, v pátek a sobotu až do 21 hodin.