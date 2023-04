Devítiletý Tomáš Čapek vyleze uprostřed kopce na velkou klouzačku, která se jako most klene nad lesní běžeckou stezkou, a zavolá nadšeně na svou rodinu: „Já jsem v jiný dimenzi!“ Pak sjede po zadku dolů, dopadne na nohy do dřevní štěpky pod modříny a běží znovu nahoru, protože jedna jízda nestačí. „Klouzačka je hezká a pro mě to není složité,“ vysvětluje chlapec předtím, než vystoupá po kovovém žebříku do dvoupodlažního labyrintu, kde musí překonat několik překážek. Za chvíli běží k nezvyklé stavbě další dva kluci. Ostatní skupinky dětí a dospělých ještě nic netuší, protože jsou teprve u rybníčku, kde nové zábavné naučné stezky s atrakcemi začínají uvítacími branami s provozním řádem a mapou pro lepší orientaci. Výletníci začínají překvapení na kopci Ressl teprve objevovat, protože značená síť cest s herními prvky je od Velikonoc největší novinkou ve volné přírodě nedaleko sídlišť. „Naším cílem bylo oživit Ressl a motivovat rodiny s dětmi k návštěvě lesa, aby si nehrály jen na hřištích mezi domy,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

První lesní okružní stezka značená červeně je dlouhá 1,2 kilometru a je určena spíše menším dětem a rodinám s kočárky. Druhý okruh měří 2,5 kilometru a zahrnuje také vyhlídku na město a České středohoří. Centrum relaxačního areálu tvoří rybníček, u kterého lze zaparkovat. U cest na návštěvníky čekají kromě klouzaček a odpočinkových altánů například překážkové dráhy, edukativní panely s poznáváním života v lese, sochy zvířat a hub nebo fotokoutek. Orientační systém se šipkami a mapami doporučuje k návštěvě i další místa na Resslu a upozorňuje na možnosti vyžití v celém Mostě, včetně občerstvení a zastávek MHD.

Rodiny, které na Ressl přicházejí, novinku oceňují. „Je to určitě dobrý nápad, protože Ressl je celkově hezké místo. Město se ale snaží i jinde, třeba na Šibeníku nebo u jezera Most,“ sdělila 36letá Veronika, která se dvěma dětmi atrakce v lese vyzkoušela poprvé. Za obrovskou výhodu označila snadnou dostupnost, protože Mostečané jsou v lese za pár minut. „Větší města jsou dobrá hlavně pro studenty. Třeba v Praze bych bydlet nemohl, protože s rodinou tam musíte cestovat hodinu někam do lesa. V Mostě je podle mě takové vyžití lepší,“ řekl 33letý tatínek Marián. Podle něj se Most rychle rozvíjí a měl by stoupat mezi městy na celostátním žebříčku kvality života.

„Je to tady paráda, protože z města je to sem kousek. Tady je člověk v přírodě a na divočejším místě než na Benediktu, což je dobře,“ uvedl 42letý David, který se synem zkoušel delší stezku s deseti zastaveními. Zvykli si jezdit autem až k rybníčku a odtud začínají. „Na Ressl chodíme i na houby. Dřív jsme netušili, že tu roste všechno, a proto jsme houbařili na Plzeňsku. Už tam ale jezdit nemusíme, protože na Resslu najdeme i hříbky,“ dodal Mostečan.

Ressl je dlouhodobě příměstským lesem s rekreační funkcí a už měl hřiště u rybníčku, kde se lidé naučili krmit vodní ptáky. Nyní díky novým atrakcím návštěvnost stoupá, a to ještě nezačalo teplo. Lesníci s větším ruchem počítají, ale nabádají výletníky k dodržování základních pravidel pro pobyt v přírodě. I když pro síť stezek a atrakcí platí provozní řád s doporučeným chováním, nejedná se o běžné hřiště či park. „Stále je to les a je potřeba dodržovat lesní zákon,“ upozornil ředitel Správy městských lesů Most Miroslav Adam. Samozřejmostí je udržování pořádku, zákaz kouření či psi na vodítku.

Někteří oslovení návštěvníci netajili obavy z vandalismu. Minulý týden je rozčílil požár oblíbené mašinky v parku Šibeník. Policie tento případ řeší jako poškození cizí věci. „V souvislosti s tím jsme prověřovali jednu osobu, ale vzhledem k probíhajícímu šetření zatím nemůžeme sdělit další informace,“ řekl policejní mluvčí Václav Krieger. Podle mluvčí radnice se už jedná o novém herním prvku. „Určitě chceme mašinku nahradit,“ uvedla. Náhrada má být z odolnějšího materiálu a možná nebude mít tvar lokomotivy. Zda podobný problém nastane i na Resslu, ukáže čas.