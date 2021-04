Odstranění vozidla bývá kvůli zákonným lhůtám na dlouhé lokte, rok stará novelizace zákona aspoň umožňuje auto odtáhnout, pokud má STK propadlou o šest a víc měsíců. V praxi se ale novinka zatím příliš neprojevila i kvůli epidemii, kdy se lidem technické už dvakrát automaticky prodlužovaly.

Čtenářů regionálního Deníku jsme se před pár dny zeptali, jestli vědí o autovracích v jejich okolí. Fotek jste nám zaslali požehnaně. Byly z Ústí nad Labem, ale i Litoměřic, Žatce, Teplic nebo mnoha vesniček v kraji. Z jeho metropole jsme dostali tipů nejvíc. Na magistrátu nám za ně poděkovali a zmínili, že od Ústečanů sem chodí podobné podněty průběžně. „Taková vozidla hlásí přímo na odbor dopravy,“ potvrdila mluvčí magistrátu Romana Macová. Ústí naposledy koncem března zlikvidovalo nepojízdné suzuki z Peškovy ulice. S majiteli asi dvou desítek dalších vraků vede úřad řízení, které může trvat až půl roku.

Zhruba 20 odstavených aut se Ústí podařilo zlikvidovat loni. Někteří majitelé je po výzvě odstranili sami. Pokud ale do dvou měsíců nereagovali, jejich auta si vzal do pařátů odtahový vůz a zaparkoval je v areálu Palivového kombinátu v Hrbovicích. Tady si k tomuto účelu město pronajímá odstavnou plochu. Po loňské novele zákona sem ze 160 evidovaných problematických aut odtáhli už 65 z nich a čekali, jestli se jejich majitelé ozvou, nebo jim na to vyprší zákonná lhůta a bude je možno sešrotovat. „Jsem velmi spokojený,“ komentoval novelu primátor Petr Nedvědický. Jak informoval šéf ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, odtah vozidla do areálu, znalecký posudek k jeho ocenění, dražební úkony, parkovné i administrativní úkony jdou za městem. Vše se pak ale po majiteli vymáhá.

Odtahy nepojízdných aut a jejich likvidaci přitom firmy nabízejí zdarma jak obcím, tak i jednotlivcům. Jako společnost Auto-extra, která spolupracuje s ústeckým a děčínským magistrátem, ale i s úřady menších obcí. Autovrakoviště firmy je v Malšovicích mezi Ústím a Děčínem. V regionu jde o jednoho z prvních hráčů na trhu, společnost tady v oblasti ekologické likvidace aut působí od roku 2008 s oficiální licencí od Škody Auto. Kvůli covidu a souvisejícímu prodlužování technických je malšovické vrakoviště v současnosti zaplněno jenom ze 40 procent, běžně je tam přitom obsazeno až 80 procent místa. „Autovrak musíme zbavit všech nebezpečných součástí jako chladicí kapaliny, baterky, oleje, klimatizace. Sundáváme i okna. Některé díly se dají prodat,“ popisuje jednatel firmy Daniel Nedělka. Železo z vrakoviště putuje k dalším specialistům, právě hlavně ze šrotu jsou autovrakoviště živa. Řada řidičů je zodpovědná a dopraví sem auta sami, nebo si zajistí odtah.

S autovraky se potýkají v Teplicích, rok od roku je tu situace horší. Loni magistrátu nahlásili lidé 73 problematických aut, sama městská policie jich pak identifikovala 154. „Nejčastější místa jsou v blízkosti autodílen, například ve Skupově ulici a dalších ulicích v Trnovanech,“ poznamenal Marek Roth z teplického odboru dopravy.

Městu se loni podařilo odtáhnout 12 aut. Spolupracovalo na tom s firmou, která si k dočasnému skladování před případnou likvidací auta zajišťuje odstavnou plochu v Stanové ulici. Novela úředníkům na magistrátu zamotala hlavu proto, že pověřila vlastníka komunikace prováděním veřejných dražeb, aniž by to blíž specifikovala. „Zdejší odbor dopravy už dvakrát vznesl dotaz na ministerstvo dopravy, do dnešního dne jsme neobdrželi odpověď,“ upozornila vedoucí kanceláře primátora Radka Senftová s tím, že v Teplicích také zatím bez jasného výsledku zjišťovali, jak to provádějí v okolních městech.

V Litoměřicích nechávají odtahovat nepojízdné automobily z rozhodnutí napříč institucemi i odděleními radnice. Do akce se zapojují její odbor životního prostředí (OŽP) i územního rozvoje (OÚR), ale také městská policie s technickými službami. Na OŽP řešili koncem minulého roku 25 autovraků, z nichž se 21 podařilo odstranit po výzvě vlastníkům. „Byly zejména na zelených plochách a parkovištích,“ popsal Radim Tuček z odboru komunikace města. Tři nechal úřad do vyřešení řízení s majiteli odtáhnout na odstavné parkoviště do kasáren Jiřího z Poděbrad. Jedno, které stojí na soukromém pozemku, zatím zachránilo prodloužení STK.

Řešení vraků naštěstí prakticky nevyčerpává litoměřickou kasu. „Platí se pouze, když to jsou úplná torza. Jinak si to odborné firmy pro ekologickou likvidaci berou zdarma za odvoz,“ potvrdil Tuček.