ON-LINE: Začíná druhý den voleb do Poslanecké sněmovny

Ústecký kraj - Občané mohou své hlasy odevzdat až do 14 hodin. Pak komise sečtou, jaké karty rozdali lidé politikům na další čtyři roky.

Volby v Mostě v pátek 20. října. Předsedkyně okrskové volební komise v Rudolicích Olga Zrostlíková vykukuje z hasičské zbrojnice, kde se hlasuje. Za ní stojí Dana Reinerová. Mezi členy komise panuje veselá nálada.Foto: Deník/Martin Vokurka

Po pátku i dnes, v sobotu 21. října, pokračují volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Při nich si vybereme své nové zástupce - poslance, kteří budou o směřování země rozhodovat další čtyři roky. Sledujte s námi průběh voleb v Ústeckém kraji, v jeho městech i malých obcích. V terénu máme desítky redaktorů, kteří budou situaci sledovat až do úplného sečtení hlasů. To se předpokládá během sobotního večera.

Volební místnosti jsou v sobotu otevřeny od 8 do 14 hodin.

O letošních volbách se hovoří jako o velmi důležitých, dokonce přelomových. Mohou potvrdit odklon voličů od tradičních stran a podporu nových vizí či dokonce populistických uskupení. Sledujte s námi, jak lidé politikům znovu rozdají pomyslné karty.

7.25 - CHOMUTOVSKO - Policie v pátek večer zadržela v Chomutově předsedu Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa Miroslava Sládka. Podle informací Deníku bylo důvodem veřejné řečnění k lidem, které měla policie vyhodnotit jako propagaci strany v den voleb. Tím by politik porušil volební zákon. Pro Sládka, jak strana uvedla na své facebookové stránce, prý přijelo hned devět policejních vozů.



7.08 - Prozatím se zdá, že lidé mají tentokrát o volby větší zájem. Zprávy o slušné účasti přicházely během pátku například z Chomutovska, Děčínska, Ústecka i dalších míst. Připomeňme, že před čtyřmi lety přišlo k urnám v Ústeckém kraji 51,69 % oprávněných voličů.

7.00 - Dobré ráno, vítejte u druhé části on-line přenosu regionálních Deníků z Ústeckého kraje. Také dnes budeme přinášet střípky a zajímavosti z dění v našich městech a obcích. Ohlédneme se za výsledky minulých parlamentních voleb v roce 2013 a budeme sledovat sčítání výsledků těch dnešních.