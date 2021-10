V obci Lužice u Mostu budou 11. prosince nové komunální volby. Důvodem je nedávná rezignace tří opozičních zastupitelů z hnutí OMMO a jejich náhradníků. Počet zastupitelů v sedmičlenném orgánu tím klesl ze sedmi na čtyři. Protože minimální zákonný limit je pět zastupitelů, musí být nové volby. O mandáty a post starosty by se měla utkat dvě volební uskupení.

Mostecká radnice, která je pro volby na venkově pověřeným registračním úřadem, obdržela z obce Lužice do 6. října dvě kandidátní listiny a poté komunikovala se zmocněnci obou subjektů. „Koncem tohoto týdne budeme vydávat rozhodnutí o registraci,“ sdělila Deníku ve středu 20. října vedoucí kanceláře primátora a tajemníka mostecké radnice Radka Volfová.

Lužice mají necelých 700 obyvatel. K tomu, aby šlo do voleb sdružení nezávislých kandidátů, stačil podpis 48 voličů.

Do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva řídí samosprávu s omezenými pravomocemi dosavadní starosta Jindřich John ze Sdružení Lužice a Svinčice. V obci nelze schvalovat například prodej pozemků, rozpočet nebo rozvojové záměry. „Rezignace opozice nás nemile překvapila. Vůbec jsme nepočítali s tím, že může dojít k takové situaci,“ řekl starosta. Přestože se podle něj řada důležitých procesů zastavila, obecnímu úřadu se daří zajistit běžný provoz.

Problém se změnou územního plánu

Podle Radka Kuracha z OMMO byl hlavním důvodem rezignace nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu. „Pro nás je nepochopitelný a nezdůvodněný záměr výstavby přibližně pětatřiceti nových rodinných domů v části nad rybníky při příjezdu ze směru Patokryje,“ sdělil. Dodal, že taková změna není pro obec přínosná a že není jasné, kdo, jak, kdy a za kolik zajistí výstavbu infrastruktury, například kanalizace, vodovodu či rozvodu elektřiny. Upozornil, že k plánované výstavbě byly vzneseny desítky námitek. Podle Kuracha se obec v posledních letech významně rozrůstá a stává se z ní pomalu městys, ale životní úroveň a kulturní vyžití stagnuje.

Starosta považuje kritiku za neoprávněnou. „Lidi vidí, že je za námi kus práce,“ sdělil John. Nesouhlasí ani s výtkami proti výstavbě nových rodinných domů. Připomněl, že zastupitelstvo na začátku letošního roku schválilo navýšení kapacity čističky odpadních vod o padesát domů, a že k územnímu plánu byla dvě veřejná projednávání.

Zázemí pro kulturu a společenské akce chtělo vládnoucí sdružení zlepšit návrhem na odkup bývalé hospody, ale nyní o tom nelze hlasovat. Starosta nevyloučil, že výsledek nových voleb někdo napadne soudní žalobou, čímž se svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva odloží o několik týdnů. To by mimo jiné znamenalo, že obec by na začátku roku hospodařila v rozpočtovém provizoriu, kdy se dočasně omezují výdaje.

Komunální volby v roce 2018 vyhrálo v obci Lužice Sdružení Lužice a Svinčice, které obdrželo 54 procent hlasů. Druhé skončilo hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) se ziskem 46 procent hlasů. Nikdo další v obci nekandidoval. Volební účast byla 72 procent.



Pro srovnání: v říjnu 2021 byla v obci volební účast při sněmovních volbách 76 procent. Vyhrálo hnutí ANO (38 %), druhé bylo SPOLU (18 %) a třetí Piráti a Starostové (12 %).