Do výsledků Ústeckého kraje se letos započítavají také výsledky hlasování Čechů v cizině. Vůbec první měli sečteno v Kuala Lumpuru v Malajsii, s 54 % tam dominovala koalice Spolu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.