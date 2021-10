Výsledky za okres Most:

Pro srovnání: V září se na mosteckém gymnáziu konaly Studentské volby. Žáci v rámci výuky vybírali z politických subjektů, které kandidovaly ve volbách do sněmovny. Vyhrálo seskupení Piráti a Starostové s 35 procenty, druhé bylo Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 28 procenty a třetí skončilo ANO s 12 procenty.

V okrese hlasovalo 8. a 9. října 2021 přes 45 tisíc voličů z celkových 86 tisíc. Nejdéle, až do 18.15 hodin, se čekalo na sečtení v největším okrsku 55 v Mostě, což jsou vilkové osady ve Vtelně a okolí Benediktu.

Hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše získalo v okrese Most největší podporu obyvatel při sněmovních volbách. Na Mostecku vítěz obdržel přes 39 procent hlasů. Volební účast mírně přesáhla hranici 52 procent a byla vyšší než před čtyřmi lety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.