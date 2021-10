Kdyby se v celé České republice volilo jako v Chanově, do sněmovny by se dostala i ČSSD a také Strana zelených. Oba politické subjekty získaly na sídlišti shodně sedm procent hlasů. Z dalších stran bodovala jen SPD se dvěma procenty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.