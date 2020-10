Volby v Ústeckém kraji očekávaně ovládlo ANO, které české politice dominuje už několik let. Mělo kolem 26 procent hlasů. Lidí, kteří u nás mohli přijít k volbám, je zhruba 650 tisíc, z nich skutečně dorazilo i přes pandemii 31 procent. Druhá skončila ODS s necelými 13 procenty hlasů. V těsném závěsu je s výsledkem nad 10 procent následují Starostové a nezávislí a po nich i Pirátská strana. Nad pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva se vyhouply ještě SPD, Lepší Sever, komunisté a Spojenci pro kraj.

Lidé v regionu vybírali politiky do krajských zastupitelstev a na Lounsku i Děčínsku také do Senátu od pátečních do sobotních 14 hodin. Na ústeckém Střekově se zároveň občané mohli v místním referendu vyjádřit k plánu vybudování obchodního centra u soudu. Volby v 1 046 okrscích v regionu probíhaly za zpřísněných hygienických opatření kvůli koronaviru. Hlasující museli přijít do volebních místností v rouškách a neminula je dezinfekce rukou od komisařů.

Speciální volební komise v ultraochranných pomůckách přišla v průběhu dvou volebních dní v regionu celkem k 108 lidem v karanténě nebo Covid pozitivních, kteří se včas stačili o tuto službu přihlásit krajskému úřadu. Ti, kterým hygienici volali od čtvrtečního večera dál, měli smůlu. Podle Českého rozhlasu policie prověřuje nakupování hlasů v Bílině na základě podezření předsedkyně jedné z volebních komisí. Volby provázela i smrt jednoho staršího voliče před zraky komisařů v Lounech, dva volební okrsky tady kvůli tomu museli na čas zavřít.

V posledních krajských volbách dosáhla volební účast 28,94 procenta právoplatných voličů, byla tedy podobná jako letos. ANO tehdy získalo 23,24 procenta hlasů, KSČM 15,82, ČSSD 11,9, ODS 8,54 a SPD/SPO 6,07 procenta hlasů. I přesto, že před čtyřmi lety vyhrálo Babišovo hnutí, koalici nakonec sestavily KSČM, ČSSD a SPD/SPO. ANO spolu s ODS skončily v opozici. KSČM tak nakonec vládla Ústeckému kraji celých osm let. Nyní se už rozhodl nekandidovat stávající, poměrně populární komunistický hejtman Oldřich Bubeníček. I to se velmi pravděpodobně odrazilo na letošním výrazném poklesu sympatií lidí ke komunistům, kteří v zemi ovládali už jenom Ústecký kraj.

Celkem o hlasy voličů usilovalo v Ústeckém kraji 19 partají a kolem tisíce kandidátů. Poslední měsíce partaje aspirující na další funkční období v krajském zastupitelstvu provázelo několik „škatulat“. Poslanec Jaroslav Foldyna, původně člen ČSSD, kandidoval za SPD. Z SPD zase odešla známá poslankyně Tereza Hyťhová, dala se k Trikolóře Václava Klause juniora. Na tři desítky členů ČSSD včetně dosavadního prvního náměstka hejtmana Martina Kliky pozastavily členství u sociálních demokratů, respektive ze strany odešly, a do voleb zamířily se zástupci jiných partají pod společnou hlavičkou Lepší Sever.

Výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje 2020:

ANO 2011 - 25,88

Občanská demokratická strana - 12,37

Starostové a nezávislí - 11,17

Česká pirátská strana - 10,09

Svoboda a př. demokracie (SPD) - 8,94

Komunistická str.Čech a Moravy - 6,26

JsmePRO,LES,SNKED,Zelení,TOP09 - 6,11

Koalice UFO, ProMOST - 5,97

Trikolóra hnutí občanů - 3,30

Česká str.sociálně demokrat. - 3,16

Severočeši.cz - 2,46

ZaRegion - 1,39

Demokratická strana zelených - 0,77

Koalice DSSS, ČiKR - 0,63

Svobodní - 0,45

VOK - Volba pro kraj - 0,39

ROZUMNÍ - Petr Hannig - 0,34

Národní demokracie - 0,12

VIZE - národní socialisté - 0,12



Volební účast dosáhla 31,30 %, platný hlas odevzdalo 199 913 voličů z 647 214 celkem oprávněných.