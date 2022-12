„Já chodím k volbám pořád,“ dušuje se u jednoho z omšelých věžáků Dobnerovky 49letý Petr, který bydlí v nechvalně proslulé ulici 11 let a nového prezidenta volit chce. „Je lepší, když si ho můžeme volit sami a nedělají to za nás politické strany,“ vysvětluje.

Zdroj: DeníkUž má prý vybraného kandidáta a jasno předem měl i minule. Zda bude v jeho okrsku vyšší volební účast, netuší. Tipuje si, že ano, protože letošní kandidáti se mu zdají zajímavější. Myslí tím i expremiéra Andreje Babiše. „Možná, že taková sestava lidi přitáhne,“ dodává. To by se ale v tomto okrsku, který vypadá pořád stejně neutěšeně, musel stát zázrak. V roce 2018 v něm volilo prezidenta v prvním kole jen 14 procent voličů a ve druhém 18 procent. Tehdy tu suverénně vyhrál současný prezident Miloš Zeman.

V Dobnerovce lze narazit na pestrou směsici lidí, jejichž postoje k volbám mohou překvapit. Patří k nim 63letý Luboš, který vychází z věžáku a usmívá se, což v oblasti hlídané kvůli vandalům policejními kamerami není obvyklá emoce. „Já už mám jako věřící jasno 35 let. Jedinou možnou vládou je boží království, takže se politicky neangažuji a k žádným volbám ze zásady nechodím,“ tvrdí seriózně vypadající senior s veselýma očima.

Podle něj žádný ideální prezident neexistuje. „Chápu lidi, kteří volbou chtějí něco změnit, ale voličů je mi líto, když vidím kandidáty, kteří se tváří charakterně a slibují nemožné. Že jim není trapně,“ povzdechne si křesťan, jehož vzorem je Ježíš. „Když byl na zemi, tak byl politicky neutrální. Nechtěl svrhnout císaře a římskou vládu a ani se na ní nepodílel. Toho se držím,“ líčí svou životní cestu mostecký nevolič.

Volit menší zlo

Pár set metrů dál, kde má billboard kandidát na prezidenta Petr Pavel, panuje zcela jiná situace. Ve volebním okrsku 8, což je vypulírovaná vilková osada pod Resslem, žijí velmi aktivní voliči ze střední třídy. Zeman tu před čtyřmi lety drtivě prohrál s Jiřím Drahošem a volební účast se přiblížila k 80 procentům, což je v Mostě neobvyklý výsledek. „Lidi, když mají peníze, tak mají většinou i zodpovědnost,“ míní u otevřené garáže před rodinným domem 60letý Ladislav. Podle něj není v dnešní turbulentní době snadné odhadnout, jestli přijde k volbám ještě víc místních, protože vybírat bude těžké. „Myslím si, že lidi tomu dají v prvním kole volnost, prostě si počkají, a pak budou hlasovat proti Babišovi a volit menší zlo,“ odhaduje vývoj Ladislav.

Prezidentské volby budou 13. a 14. ledna a případné druhé kolo 27. a 28. ledna. Zaregistrovaných je devět kandidátů. Jsou to Denisa Rohanová, Andrej Babiš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula, Tomáš Zima, Jaroslav Bašta, Petr Pavel a Danuše Nerudová.

Chybí dobrovolníci

Mostecká radnice, která chce zajistit hladký průběh voleb ve všech dvaceti budovách s hlasovacími schránkami, se před Vánoci dostává do poslední fáze příprav a ještě shání dobrovolníky do okrskových volebních komisí. „Zájemci se mohou hlásit úřadu do 13. prosince letošního roku,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová. Členové komisí budou skládat slib 21. prosince a povinné školení je čeká 5. ledna. Motivací je odměna 2 500 korun za pomoc s oběma koly voleb.

Mostečané budou opět volit tam, kde nedávno vybírali zastupitele či senátora. Jedná se hlavně o budovy škol. Kdo nebude moci volit prezidenta ve svém volebním okrsku v Mostě, může hlasovat kdekoliv v ČR s voličským průkazem. O ten ale musí zažádat mosteckou radnici nejpozději do 6. ledna. První voličské průkazy může úřad vydat už 29. prosince.