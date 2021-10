Stoly se židlemi nahradily dva volební paravány a okrsková komise sedí před barem. Volební atmosféru ozvláštňují akvárium či netradiční exponáty, třeba berle na stropě. Volby do sněmovny začaly v pátek 8. října a pokračují v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Litvínov využil k volbám zámek, Most má volební hospůdku | Foto: Deník/Martin Vokurka

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.