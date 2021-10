„Pro babičky a dědečky je to teď lepší, už je nebudou bolet nohy," řekl starosta Petr Červenka, který se před zahájením voleb byl v hale podívat. Vstup je tradičně bočním vchodem a cesta je detailně vyznačena. Pětitisícové městečko v Krušných horách nad Litvínovem má celkem čtyři volební okrsky a místnosti. Na Mostecku se většinou volí na základních nebo středních školách a v obecních úřadech. V některých okrscích jsou volební místnosti v hospodě či hasičské zbrojnici.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky potrvají v pátek do 22 hodin. V sobotu 9. října budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.

Lidé v covidové karanténě mohli v okrese Most volit poslance ve středu 6. října z auta na parkovišti u zimního stadionu v Mostě, kde bylo speciální volební stanoviště. Volilo se tam jen jeden den od 8 do 17 hodin.

Kvůli epidemii koronaviru musí mít volič ve volební místnosti nasazený respirátor nebo obdobnou ochranu úst a nosu. Při vstupu má použít dezinfekční prostředek na ruce. Voliči mají na chodbách i ve volebních místnostech dodržovat dvoumetrové rozestupy a pro úpravu hlasovacího lístku použít spíše vlastní psací potřeby.