Skoro jako na romské zábavě. Tak to v úterý 29. září odpoledne vypadalo na ústeckém Mírovém náměstí, kde pořádala předvolební mítink Svoboda a přímá demokracie (SPD). Lidem zahrála částečně romská rocková kapela z Krupky, pouťové atrakce si užívala i romská omladina, krajský lídr Zdeněk Kettner se srdečně zdravil také s romskými přáteli.

Zdroj: DeníkOstatně i na kandidátce do krajských voleb má SPD přinejmenším dva Romy. Jako třináctka chce do zastupitelstva podnikatelka Andrea Kuchtová. A z 40. místa zase absolvent vysoké školy Ondřej Tancoš, který dnes působí jako vychovatel v dětském domově. Stranu volí už od roku 2014.

S ambicí SPD zkrouhnout systém sociálních dávek „nepřizpůsobivým“ Tancoš problém nemá, právě naopak. „To, že někteří jenom berou, je nespravedlivé pro ty, kteří chodí do práce a dělají státní rozpočet. Všichni by se měli podílet na hospodářství stejnou měrou,“ zmínil kandidát.

Reportér Deníku postupně

navštíví předvolební mítinky

uskupení kandidujících v krajských volbách. K pozvání

na setkání lídrů politických

subjektů jsme původně oslovili

9 námi vybraných uskupení.

Kritéria pro výběr jsme nastavili takto: účast v posledním krajském zastupitelstvu nebo zastoupení v parlamentu. Kromě Pirátů jde o ANO, KSČM, ODS (jdou do voleb s KDU-ČSL), SPD, ČSSD, Lepší Sever, Starosty a nezávislé a TOP 09 pod hlavičkou koalice Spojenci pro kraj. Vzhledem k aktuálnímu předvolebnímu průzkumu jsme se rozhodli k těmto subjektům připojit ještě Trikolóru a Severočechy, obě dvě partaje totiž mají velkou šanci uspět u voličů.

Následně porovnáme lídry

stran v jejich vystupování,

komunikaci s lidmi, oblékání

a v dalších aspektech.

Že je strana vyhraněná proti Romům, je podle lídra SPD v Ústeckém kraji Kettnera cíleně vyvolaná nálepka, která je má dehonestovat. „My jsme proti nepřizpůsobivým a já znám velké množství bílých spoluobčanů, kteří systém sosají nehorázným způsobem,“ prohlásil 46letý Kettner a zdůraznil, že jeho nejlepší kamarád z dětství byl Rom, který má dnes malou stavební firmu.

Profesí fyzikář Kettner dorazil ze svých domovských Teplic do Ústí na třetí hodinu plný energie, na mítink se oblékl do džín, košili ukrýval pod svetrem. Zmínil, že díky pedagogické praxi má kontaktní kampaň snazší. „Nemám problémy oslovit i větší skupinu lidí, které vůbec neznám,“ uvedl kandidát na hejtmana, který bude u SPD už třetím rokem. Za sebou má roli lídra v teplických komunálních volbách, v lázeňském městě je dnes zastupitelem. Když ho SPD vyzvala, aby byl lídrem i v letošních krajských volbách, vzal si dva týdny na rozmyšlenou. „Probíral jsem to s manželkou i se starším synem, nakonec jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ ohlédl se Kettner.

Z dosavadní kontaktní kampaně mu nejvíc utkvěla podpora šéfa strany Tomia Okamury na akci v Žatci. Prý se k němu hrnuli lidé, kteří si s ním chtěli promluvit, vyfotit se nebo jen potřást rukou. „Neviděl jsem tam žádnou negativní reakci. Bylo to pro mě obrovsky nabíjející. Do té doby jsem měl z facebookových konverzací někdy pocit, že nás nikdo nemá rád,“ svěřil se Kettner.

Letáčky v úterý na ústeckém Míráku rozdávala i dvojka na krajské kandidátce SPD a zároveň její senátorský kandidát za Lounsko, Dominik Hanko z Litoměřic, který žil na Lounsku dlouhá léta. Politik je tak v kontaktní kampani položený až po uši. V ulicích i na náměstích v regionu během posledních dní a týdnů měl prý vesměs kladné ohlasy kolemjdoucích. „V SPD jsem od roku 2015, reakce lidí mi přijdou před těmito volbami nejpozitivnější. Už nejsme nálepkování jako xenofobové, extremisté, rasisté. Lidé nemají problém s tím se u nás zastavit, to dřív nebývalo,“ zhodnotil Hanko.

Podle něj vládne navíc mezi Okamurovci v Ústeckém kraji dobrá nálada, prý ji paradoxně stmelil nedávný přesun poslankyně Terezy Hyťhové k Trikolóře. „Postupně se od nás odcizovala. O jejím odchodu jsem se dozvěděl až z médií,“ řekl k tématu Hanko a dodal, že stranu naopak povzbudil příchod jiného poslance, Jaroslava Foldyny, který se zase nedávno rozloučil se sociální demokracií.

Okamurovci úterní akci v Ústí podobně jako tu týden zpátky v Mostě koncipovali jako rodinný den. Vedle pouťových atrakcí jako rodeo na býku nebo skákací hrad ale v úterý na náměstí stál i stánek s peticí proti výstavbě migračních center. „Negativní zkušenost nemám vůbec žádnou,“ shrnula kandidátka SPD Klára Smetanová, která na stánek dohlížela, zkušenosti přitom měla i z jiných měst. Na akci se postupně zastavily přinejmenším desítky Ústečanů.

O nezadržitelně se blížících krajských volbách svědčilo rovněž to, že s propagačními předměty v době konání akce SPD obcházeli centrum krajské metropole také zástupci politické konkurence Okamurovců, STANu a Trikolóry.

Úterní rodinný den nebyl jedinou součástí předvolební kampaně SPD, ta zahrnovala například i besedy s kontroverzním sociologem Petrem Hamplem. Těchto akcí v Chomutově, Mostě, Litoměřicích a Děčíně se v uplynulých dnech zúčastnily také desítky lidí.