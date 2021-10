Mostecké volební okrsky 51 a 52 tvoří paneláky kolem obchodního střediska Kahan. Na první pohled je to běžné sídliště z éry socialismu, ale zdání klame. Této lokalitě se říká druhé mostecké centrum. Jsou tu obchody i rušné autobusové zastávky, takže je tu mnohem větší rušno než na 1. náměstí. Ale to není vše. Oba okrsky jsou baštou Andreje Babiše. Hnutí ANO v nich získalo při volbách do sněmovny před čtyřmi lety nejvíce hlasů v celém městě. Obyvatelé žijící u Kahanu dali tehdy tomuto hnutí skoro padesát procent.

„Asi proto, že jim vyhovuje,“ uvažuje o preferencích svých sousedů jeden ze štamgastů místní hospody Mařenka. Provozovna v okresku 51 je plná hostů podobně jako sousední 14. základní škola, kam proudí davy voličů, kterým služba u venkovních dveří dezinfikuje ruce. Právě tady mají mimo jiné své volební místnosti lidé z okrsků 51 a 52. Už není říjen 2017, ale říjen 2021 a příznivci premiéra a jeho hnutí věří, že ANO opět dostane nejvíc hlasů.

„Dal jsem mu hlas stejně jako před čtyřmi lety,“ svěřuje se při odchodu z volební místnosti 57letý Vladimír Vrána. Podle něj volební preference v okrsku ovlivňuje složení obyvatelstva. „Starší lidi budou volit ANO. Kalousek a spol důchody zvyšovali málo, ale ANO seniorům dost přidávalo, takže má popularitu. Já bych řekl, že vyhraje i letos,“ dodává volič. Byl by rád, kdyby Babiš zůstal premiérem, ale jistý si není. „ANO se s nikým nespojilo, ale ostatní se po volbách budou snažit udělat koalice, aby Babiš nebyl u kormidla. Takže se obávám, že i když Babiš vyhraje, vládu nesestaví a bude muset jít do opozice,“ povzdechne si Mostečan. Ještě upozorní, že nejde jen o zvyšování důchodů, ale o celkový pokrok, který je vidět i v Mostě. „Pokud ANO bude vládnout dál, bude to podle mě pozitivní zpráva,“ dodává.

Jeho mladší soused o tom pochybuje. „Nechápu, proč tu ANO mělo minule takový úspěch, protože já a ani nikdo z naší rodiny jsme ho nevolili, a to hlasujeme všichni. Nevím, jestli vyhraje i teď, ale já bych si přál, aby ne,“ říká 46letý Tomáš, který přišel do 14. ZŠ volit s manželkou a vzali i dvě děti. Právě o budoucnosti nové generace jsou podle Tomáše tyto volby. „Politika teď podle mě vyžaduje spíše mládí, jinou perspektivu, nový pohled na svět. Týká se to třeba i digitalizace. Takže jsem pro mladší lidi než Babiš,“ vysvětluje Tomáš.

Pokud premiér post obhájí, Mostu to podle Tomáše nepomůže. „Myslím si, že Babiš, to je jenom já, já, já. Takové typy lidí pro města, jakým je Most, nedělají vůbec nic. Máme tu Paparegu, což je dobré, ale ve vládě by to chtělo větší progres,“ míní Mostečan.

Obyvatelé sídliště pozorně sledovali v televizi předvolební debaty. Příznivci Babiše si při nich svůj názor na něj jen potvrdili. „Já mu věřím, je to ekonom s velkým rozhledem. Spousta lidí se má díky němu dobře,“ hájí premiéra seniorka z okrsku 52.

Málokdo na sídlišti před sečtením všech hlasů pochybuje o tom, že ANO tentokrát hluboko propadne. „Je docela možné, že úspěch z minula zopakuje. Důvod je docela jednoduchý. Žije tu hodně starých lidí, kteří se do paneláků přistěhovali ze starého Mostu a ti volí ANO,“ tvrdí pejskař v parku u 14. ZŠ.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začaly v pátek 8. října. V sobotu 9. října budou volební místnosti otevřené do 14 hodin.

Volební okrsky 51 a 52 v Mostě tvoří paneláky v ulicích Kpt. Jaroše a Lipová. Jedná se o lokalitu kolem obchodního střediska Kahan s bloky 600, 605, 606, 608, 609, 651, 652, 526, 527 a 528. Do okrsku patří i řadové domy v parku na Skřivánčím vrchu. Celkem v obou okrscích žije zhruba 1 700 voličů. V roce 2017 v této lokalitě kromě hnutí ANO uspěly SPD a KSČM. Odlišné preference měli tehdy voliči z lokalit pod Širokým vrchem, Vtelno a pod Resslem, kde jsou hlavně vilky. I tam sice vyhrálo ANO, ale ne tak výrazně kvůli oblibě ODS.