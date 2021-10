Obce, jejichž obyvatelé mohou volit 8. října od 8 do 17 hodin v drive-in v Mostě: Bečov Bělušice Braňany Brandov Český Jiřetín Havraň Hora svaté Kateřiny Horní Jiřetín Klíny Korozluky Lišnice Litvínov Lom Louka u Litvínova Lužice Malé Březno Mariánské Radčice Meziboří Most Nová Ves v Horách Obrnice Patokryje Polerady Skršín Volevčice Želenice

Kdo nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října do 20 hodin požádat krajský úřad o příjezd speciální volební komise (tel. 775 868 535). Přihlášený volič pak odvolí v místě karantény v pátek či sobotu.

Do pravého poledne hlasovalo v Ústeckém kraji tímto způsobem 32 lidí, nejvíce v Mostě, 11.

/FOTO/ Ve středu 6. října se na parkovišti u zimního stadionu v Mostě otevřelo speciální volební stanoviště, takzvané drive-in. Lidé z covidové karantény tam mohou hlasovat z auta pouze ve středu, a to do 17 hodin. Během prvních dvou hodin přijelo pět aut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.