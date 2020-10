To bylo na okraji Mostu, na prázdném parkovišti v ulici Hořanská cesta nad Souší, kde hlídkovala policie. Voliči v autech museli mít ochranu dýchacích cest. Asistovali jim vojáci, kteří zajišťovali i opakovanou dezinfekci. Celý proces od registrace po vhození lístku do urny trval v řádech minut.

Řidiči přijížděli i v odpoledních hodinách. Stanoviště sloužilo pro voliče z celého okresu Most.

Tradiční způsob hlasování proběhne v pátek a sobotu 2. a 3. října. Kdo nemohl využít drive-in, může požádat na speciální telefonní lince 773 031 725 o hlasování do přenosné volební schránky. "Zvláštní komise k němu zajede domů, kde bude moci odvolit," upozornila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. V pátek se hlasuje od 7 do 22 hodin a v sobotu od 7 do 14 hodin.

Volební drive-in stanoviště v Mostě

využilo do 15 hodin 29 voličů. V celém Ústeckém kraji to bylo 214 lidí, dalších 6 bylo odmítnuto.

Zdroj: Ústecký kraj