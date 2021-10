Z Mostecka nakonec vzešel pouhý jeden poslanec, a to Berenika Peštová (ANO). Dosud měl okres Most ve sněmovně dva zástupce. Hana Aulická Jírovcová (KSČM) však kvůli propadu komunistů svůj post neobhájila a Jana Puntová (ANO) nekandidovala.

Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby v okrese Most, ale nezvítězilo všude. Výjimkou je krušnohorská obec Klíny. Tam zvítězili Piráti a Starostové s 26 procenty hlasů a ANO získalo jen 21 procent stejně jako SPOLU. V Klínech také uspěly Přísaha a KSČM, které obdržely přes pět procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.