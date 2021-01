Nadporučík Vladimír Kosina, velitel dvanácti vojáků vypomáhajících v ústecké Masarykově nemocnici, uvedl, že úloha vojáků ve zdravotnickém zařízení je ulehčit v péči o pacienty především střednímu a nižšímu zdravotnickému personálu. „Jsme rozděleni do dvanáctihodinových směn. Sestřičkám a sanitářkám pomáháme především s hygienou ležících pacientů, jejich transportem na různá vyšetření. Pro každého z nás je to nová životní zkušenost,“ říká letecký mechanik z 21. základny taktického letectva z Čáslavi.

Na profesionální vojáky v nemocničních uniformách reagují podle zástupců Krajské zdravotní pacienti velmi dobře. „Především muži, když se dozvědí, že jsme z armády, zavzpomínají na svou základní vojenskou službu. Pacientky zase vzpomínají, jak jezdily za svými partnery do kasáren. Někdy to bývá i na delší povídání. Co mě hodně překvapilo, jak si člověk vytvoří rychle vztah k nemocnému na lůžku. Téměř každého pacienta znám jménem,“ uvádí Vladimír Kosina sloužící na covidové jednotce číslo 6, ve kterou se proměnila lůžková část neurologického oddělení.

Kromě historek čelí příslušníci Armády České republiky i nepříjemným momentům péče o pacienta s covid-19. „Pomáhal jsem oblékat se do ochranných pomůcek blízkým pacienta, aby se s ním mohli rozloučit před jeho smrtí. Příjemné také není, když vidíte s těžkým průběhem nemoci vrstevníky na lůžku,“ dodává šestatřicetiletý profesionální voják.

Vojáci se v nemocnicích Krajské zdravotní střídají ve čtrnáctidenních turnusech.

(kz)