V Mostě a Litvínově bude na zkoušku jezdit vodíkový autobus

Skupina ORLEN Unipetrol zahajuje ve spolupráci s městy Most a Litvínov pilotní provoz vodíkového autobus. „Bude zařazen do provozu na vybraných linkách od čtvrtka 29. června do neděle 9. července,“ přiblížil Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Vodíkový autobus. | Foto: Se souhlasem ORLEN Unipetrol.