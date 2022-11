Součástí originální komunikační strategie je i hravý grafický styl s novým písmem a proměnlivými pruhy znázorňujícími horizonty typické místní krajiny se socialistickými sídlišti, vodními plochami, fabrikami, kopci a nebem. Z barev dominují zelená a modrá. Most se tím bude zviditelňovat například na propagačních předmětech a společenských akcích.

Novinka stála půl milionu korun.

Město mění svůj styl po 22 letech, aby zlepšilo svou image v rámci celé ČR. Dosud využívalo logo se siluetou děkanského kostela. Autorem nové vizuální identity je pražské grafické studio Lemon design. „Nechtěli jsme se tvářit, že Most je Český Krumlov nebo Kutná hora. Šli jsme jiným směrem a bylo moc fajn to vymýšlet,“ uvedl grafik Lukáš Matouš z Mostu, který se na návrhu podílel.

Podle kreativců je Most brutalistní panelákové město obklopené přírodou. „Nesnažili jsme se to přiklášovat, přidávat kudrlinky a hrát si na něco, co Most není,“ dodal grafik a zakladatel studia Štěpán Holič. Jeho tým už dělal vizuální styly například pro některé městské části Prahy, Příbram či Frýdek Místek.

Mostecké prohlášení „Máme toho dost!“ má trochu provokovat a okořeňovat prezentaci města špetkou místní drzosti. „Máme toho hodně, máme toho dost, nebo toho máme plné kecky? Záleží na kontextu a na hře se slovy,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Z motta mají vycházet různé hlášky pro různé situace. Například na gastronomickém festivalu by mohlo zaznít „nezbyde ani kost!” či „piva bude dost!”. Grafici také doporučili využívat slovní hříčky, třeba „Most se těším, ale mám toho už vážně moc!“. Rovněž nové písmo umožňuje netradiční spojení a vychází z tvarů, které jsou pro Most typické, tedy brutalistní či příjemně oblé. Grafika, která se dá přizpůsobit nejrůznějším tématům, je vhodná pro všechna média, včetně sociálních sítích a mobilních aplikací. Zvolená barevnost reflektuje podle tvůrců historicky zažité modré tóny a dává hodně prostoru i zelené symbolizující parky ve městě i rekultivace v okolí.

Jen čtyři písmena

Studio uvítalo, že Most je krátký název, což je pro grafiky výhoda. „Když máte název Stará Boleslav – Lysá nad Labem, tak je to na hození smyčky kolem krku, protože s tím se pracuje strašně špatně. Most byl pro nás nádherný v tom, že to jsou jen čtyři písmena. Můžete si nejen hrát s rýmovačkami, ale může se to stát i součástí dalších slov a textů,“ řekl Holič.

Studio si také hrálo s angličtinou a s motivy na věci denní potřeby. V novém stylu bude třeba vánoční hrneček, který se bude nabízet na městském vánočním trhu na 1. náměstí.

„S novým typografickým logem Mostu jsem dost spokojený. Splňuje to trendy,“ sdělil mostecký galerista, pedagog a umělec Luděk Prošek. Radnici vytkl pouze to, že nevyhlásila soutěž a oslovila přímo jedno studio. „Díky bohu je kvalitní,“ podotkl Prošek.

Podle vedení města by soutěž byla dražší a s omezeným rozpočtem se ukázalo jako vhodnější oslovení jednoho studia, které se v jiných městech osvědčilo. Tím obě strany získaly víc času na řešení detailů a nápadů.

Schválený vizuální styl chce radnice začít využívat co nejdříve. Manuál je připraven a zapojit se mají i městské organizace. „Se studiem byla výborná spolupráce a výsledek je super. Za tu cenu jsme dostali víc, než jsme si původně představovali. Nyní je pro nás nejdůležitější, aby se vše správně používalo,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. V návrhu rozpočtu na příští rok jsou stovky tisíc korun na další propagaci nové vizuální identity. Radní uvažují o tom, že by měl tuto agendu na starost jeden zaměstnanec, který by mohl řešit i vizuální smog ve městě.