Hezčí ulice, modernější doprava, lepší bydlení, větší pocit bezpečí. Toto a mnoho dalšího, co zlepšuje život, slibuje Strategický plán rozvoje města Mostu na období 2021 – 2027. Ambiciózní miliardový plán, který mimo jiné umožní čerpat evropské dotace, schválilo ve čtvrtek 29. dubna zastupitelstvo.

Dokument, který má přes 170 stran, určí směřování investic do všech oblastí, včetně školství, kultury a sportu. Slogan celé vize, který popisuje očekávanou situaci v roce 2027, zní: „Město Most je bezpečné, zdravé a progresivní město severu s jedinečným příběhem, spojující vysokou kvalitu a rozmanitost života s atraktivním podnikatelským, turistickým a průmyslovým prostředím.“ Podle radnice je reálné, že město se k tomuto optimistickému cíli přiblíží.

Rozsáhlý plán s řadou analýz vytvářely týmy odborníků se zástupci města od ledna loňského roku. Podle náměstka primátora Marka Hrvola (ProMost) strategie obsáhla vše, co Most potřebuje pro svůj rozvoj. „Jsem rád, že strategický plán v této podobě vznikl,“ uvedl. Jednotlivé projekty a termíny realizace obsáhne detailní akční plán, který by zastupitelstvo mělo schválit v červnu. Plnění záměrů se bude průběžně hodnotit.

Při hlasování nikdo nebyl proti, opozice celou strategii podpořila. Podle Tomáše Ondráška (SMM) vize ukazuje cestu, kudy se má Most ubírat. Doporučil však, aby se ještě víc naslouchalo expertům v daných oblastech, například v kultuře, kterou se zabývá. „Vyhneme se tím nepřesnostem, kiksům a bezobsažnosti,“ zdůvodnil. Jeho kolega Milan Rybák (SMM) doporučil ještě posílit do roku 2027 motivaci lidí ke sportu.

Strategický plán obsahuje například rekonstrukci budovy kulturního domu Repre i rekonstrukci městské knihovny. Při výstavbě parkovišť se nebude zabírat zeleň, případně jen minimálně. Řidičům pomůžou parkovací objekty, na které se udělá studie. Podle očekávání město potvrdilo své odhodlání rozšířit tramvajovou trať a podpoří záměr vybudovat do Mostu odbočku z vysokorychlostní trati Praha – Drážďany. Vznikne také koncepce využití lokality Komořany a nová cyklostezka přes rekultivovanou krajinu. V oblasti bydlení chce město pokračovat v odkupech a rekonstrukcích bytů a bytových domů. Navíc vytvoří dlouhodobou strategii bydlení a v přidělování bytů zvýhodní žádané profese, například lékaře či strážníky. Během příštích let se mají zavádět inovace s prvky umělé inteligence, například u veřejného osvětlení. Plán řeší i okrajové záležitosti, třeba zachování Filmového klubu Most a jeho podporu.

Image je jednou z priorit

Samostatně se bude řešit image města, což je pro radnici jedna z priorit. „Zcela zásadní je pro rozvoj cestovního ruchu,“ uvádí se ve schváleném dokumentu. „Cílem města je překonání negativní image spojené s těžkým průmyslem,“ dodává zpráva. Město, které letos koupilo velký hotel Cascade, se hodlá zaměřit i na kongresovou turistiku. Zlepšováním své pověsti chce Most pomoct podnikání v sektoru služeb, lákat nové odborníky a udržet ve městě vysokoškoláky a lidi v produktivním věku. Na zlepšení image si město najme komunikační agenturu a udělá kompletní manuál grafické identity města.

Jan Hrubeš (PaZ) upozornil, že Most by mohl v příštích letech čerpat dotace z Fondu spravedlivé transformace, ve kterém je pro uhelné regiony vyčleněno 44 miliard korun. „Je to hodně peněz a město Most by toho mělo využít,“ uvedl zastupitel. Z fondu mají téct peníze například do nových inovativních firem, čisté energie, ekologické dopravy a do vzdělávání.

Zastupitelé jednali čtyři hodiny. Schválili i reorganizaci školek, dotace pro místní sportovní kluby a další věci. Opět museli dodržet protiepidemická opatření – respirátory, sezení dva metry od sebe, dezinfekce rukou. Zasedání se zúčastnilo 41 ze 45 zastupitelů. Nikdo z Mostečanů nepřišel diskutovat. Zasedání se vysílalo on-line na webu města.