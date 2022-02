Jen během krátkého času mezi 5.50 a 8.13 hodin ráno vyjely jednotky hasičů v Ústeckém kraji ke 48 událostem, souvisejících s počasím, zejména prudkým větrem. "V 39 případech to byly popadané větve a stromy na komunikace. V dalších 9 případech se jednalo o uvolněné plechy. V Holeticích na Chomutovsku vítr poškodil střechu," uvedli hasiči před devátou hodinou ráno.

Potíže kvůli překážce na trati měly ráno vlaky mezi Teplicemi a Krupkou-Bohosudovem.

Až do pátečního rána je v platnosti výstraha meteorologů před silným větrem. Nejhorší situace by měla být do čtvrtečních 14 hodin, kdy předpověď klesá z vysokého na nízký stupeň nebezpečí.