Kromě vystoupení členů činohry a Divadla rozmanitostí, šermířů a taneční skupiny Demi Dance diváci tleskali i legendám mosteckého divadla Regině Razovové a Bohuslavu Patzeltovi. Oba herci jsou tváří narozeninové edice nových divadelních vín z Českého vinařství Chrámce. Křest vín ukončil slavnostní přípitek. Lidé si mohli během vinobraní zakoupit i burčák a výhodné vstupenky do divadla, které večer zahrálo Gogolovu komedii Hráči.

Vinobraní v centru Mostu připomnělo 110 let od vzniku městského divadla . | Foto: Deník/Martin Vokurka

