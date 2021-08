Začnou vegetariánskou večeří, pak přejdou na slavnostní obřad a dvě hodiny budou poslouchat vyprávění mnichů o ctnostech, připínat květiny a rozdávat dary. Vietnamci v Mostě připravují pro svou komunitu slavnost Vu Lan, kterou v sobotu 21. srpna ožije buddhistické centrum Pagoda. Do Mostu přijedou vietnamské rodiny z širokého okolí. Pro Vietnamce, kteří jsou v příhraničním regionu významnou národnostní menšinou, to bude významná událost. Na dálku se symbolicky spojí se svou domovinou, kde se ve stejnou chvíli sejdou u tradičních ceremoniálů miliony lidí.

„Svátek Vu Lan je jeden z největších buddhistických svátků ve Vietnamu i dalších asijských zemích a připadá na patnáctý den sedmého lunárního kalendáře. Význam svátku Vu Lan spočívá v připomínání si předků a uctívání duší zemřelých a také, abychom si vážili toho nejcennějšího, co máme, tedy rodičů a rodiny,“ přiblížila smysl pradávného zvyku předsedkyně spolku Buddhistické kulturní centrum Nguyen Thi Hoa.

Podle ní vietnamští buddhisté věří, že o tomto svátku se otevírají brány pekla, duše zemřelých se mohou vrátit domů a setkat se opět s rodinou. Proto se tomuto dni občas také říká „den duší zemřelých“. Vietnamci využívají tento výjimečný den k rodinným sešlostem, kde vyjádří lásku a vděk žijícím i zemřelým rodičům a stejně uctí také předky. „Možná i proto se tento den považuje též za vietnamský den matek,“ informovalo kulturní centrum.

Z údajů, které poskytlo, vyplývá, že Vietnamci mají oltáře předků, na které při Vu Lan dávají ráno obvykle vegetariánské jídlo, ovoce, drobné dárky a zapalují vonné tyčinky. Rodina pak spolu poobědvá a zamíří se sousedy do chrámu, kde meditují a naslouchají proslovům mnichů. Mniši prý návštěvníky vyzývají, aby byli zodpovědní k dětem i rodičům.

Typickým symbolem tohoto svátku je květina, hlavně růže, připnutá na hruď. Podle Vietnamců červená barva symbolizuje žijící rodiče a bílá barva naznačuje, že buddhistovy rodiče jsou už po smrti. Večer věřící pokládají před dům další obětiny, znovu zapalují vonné tyčinky a modlí se za duše zemřelých, které nemají domov, aby konečně našly svůj klid. Mnozí Vietnamci totiž věří, že duše, za které se nemá kdo modlit, se neustále potulují.

V některých oblastech při půlnočním obřadu lidé vypouštějí do řeky osvětlené lampiony, jež nesou po proudu různá přání. Nejčastěji je to přání, abych jejich rodiče žili ve zdraví co nejdéle.

Vietnamská komunita je na Mostecku velmi aktivní. Během nouzového stavu šila pro města roušky a poskytla různým veřejným institucím finanční dary. „Jsme tu doma, a tak pomáháme," řekl loni v dubnu Tiep Luu Danh ze Svazu Vietnamců v Mostě, když s kolegy předal mostecké radnici 25 tisíc korun na nákup oxymetrů a infračervených teploměrů pro městskou správu sociálních služeb.

V Mostě existuje od roku 2010 Klub národnostních menšin, který se věnuje hlavně romským dětem a nabízí zázemí dalším minoritám. Akce v klubu měli například Maďaři.

Specifickou skupinou jsou Němci, kteří město Most a okolní vesnice opustili nuceně po 2. světové válce a jsou členy Domovského spolku v bavorském univerzitním městě Erlangen. Na Mostecko, kde mají své kořeny, nezapomněli. „V křesťanském duchu se dokázali přenést přes temné stránky historie v srdci Evropy a pravidelně přijíždějí, mnozí i o berlích, aby vzpomínali na starý Most i zaniklé okolní obce v regionu, pečovali o hroby svých zemřelých a navštívili i školu, do které chodili,“ sdělila průvodkyně a překladatelka Brigita Janovská.