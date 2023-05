Podle Trojny zažitá hantýrka nevyjadřuje poslání domova a Astra navíc zní při vyslovení příliš tvrdě, zvláště ve srovnání s časopisem Harmonie, který MSSS dlouhodobě vydává. „Slovo harmonie se sociálními službami souvisí, a proto je mou motivací prostřednictvím pouhé přezdívky vyjádřit, o jakou kulturu usilujeme a kam bychom měli směřovat. K práci v harmonii, k životu v harmonii a nakonec i ke smrti v harmonii,“ vysvětlil Trojna.

Podle něj označení Harmonie začíná pomalu zakořeňovat. „Když někomu vyprávím celý tento příběh, tak to pochopí, a když pak někdy řekne Astra, chytí se za pusu a řekne Harmonie,“ dodal ředitel. S humorem pak doplnil, že zápas o novou přezdívku domova bude vyhrán, pokud označení Harmonie začne používat jedna ze zaměstnankyň, o které je známo, že na Astru nedá dopustit.

Lidí, kteří říkají různým místům jinak, než se správně nazývají, je celá řada, možná většina. Například v Litvínově poblíž plavecké haly je rozlehlá odpočinková zóna oficiálně zvaná Europark, která obklopuje Pilařský rybník. „Název Europark se ale neuchytil. Všichni mu říkají Pilařák,“ sdělila starostka Kamila Bláhová. Europark je přitom součástí map a souvisí s mezinárodním úsilím, o kterém však podle starostky dnes ví jen velmi málo lidí.

Před necelými dvaceti lety vznikl projekt na oživení parku u Pilařského rybníka. Rekonstruovaný park měl připomínat přátelské vztahy Litvínova s městy v Německu, Francii a Itálii. Toto partnerství, podporované Evropskou unií, se vyjádřilo názvem Europark, který na vylepšení musel však ještě dlouho čekat.

Asi nejvíc oficiálních i neoficiálních názvů vystřídala chemička v Záluží, které hlavně starší generace pořád říká Staliňák. Vše začalo v roce 1939, kdy nacisté odstartovali výstavbu chemické továrny pod zkratkou STW (Sudetenländische Treibstoffwerke AG). Po zprovoznění se jí říkalo Hydrák, protože hydrogenací vyráběla benzín z okolního uhlí. Jenže po 2. světové válce se změnil režim a názvů přibývalo. Chemička byla například Československou továrnou na motorová paliva, národním podnikem Stalinovy závody, Chemickými závody Československo-sovětského přátelství nebo Chemopetrolem. Dnes patří továrna polské skupině Orlen, která používá výraz Chempark v Záluží u Litvínova.

Také hodně starých hovorových názvů sídlišť, budov či ulic bylo už téměř zapomenuto nebo se nepoužívají. Příkladem je třeba mostecký Vídrholec, což bylo označení původně holého a větrného kopce, kde při výstavbě nového města vznikaly další paneláky, obchody a školy. Nyní se jedná o zastavěnou lokalitu kolem Kahanu. Dnes se už ani neříká „počkám tě u rybárny“ nebo „byl jsem na Plecháči“, protože proslulá rybárna v centru Mostu zanikla a náměstí Plecháč zmizelo s výstavbou obchodního domu Central.

Přesto v hovorové řeči zůstaly výrazy jako Murom (dnešní hotel Cascade), u Bati (bývalá prodejna obuvi v ulici J. Palacha) či u Báňských staveb (dnešní Business centrum naproti Prioru). Naopak se uchytily lidové názvy, které občas přebírají i úřady. Jedná se hlavně o sídliště pojmenované podle čísel obytných bloků - Stovka, Sedmistovky a Šestistovky.

Dalším zajímavým případem je jezero Most, které vzniklo napuštěním bývalého uhelného lomu Ležáky a otevřelo se veřejnosti v roce 2020. Předtím se diskutovalo, jak novou vodní plochu pojmenovat. Některým lidem se název jezero Most, pracovně Jezero Most, nelíbil. Stanislav Štýs, mezinárodně uznávaný odborník na rekultivace, prosazoval Mostecké jezero. „Obyvatelům Ženevy by se také nelíbilo, kdyby se Ženevskému jezeru říkalo Jezero Ženeva," upozornil tehdy Štýs a dodal i český příklad: „Máme Máchovo jezero, ne Jezero Mácha." Současný název nakonec vyhrál, protože byl od počátku preferovaný a byl součástí odborných studií, úředních listin a oficiálních prezentací.