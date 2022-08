Jde o to, že švestky nedozrávají všechny najednou, ale v horní části koruny vždy dříve. Proto byl vyvinut regulátor vibrací na hydraulické ruce. Díky tomu padají do plachty pouze vyzrálé plody, a ty, co ještě nejsou hotové, počkají na druhé a třetí kolo. Stromy se sklízejí natřikrát díky nastavitelné intenzitě vibrací, při kterých padají jen ty nejvhodnější plody, aby slivovice byla co nejdokonalejší.