Situace, kterou většina lidí znala jen z filmů, je nyní každodenní realitou, na kterou je těžké si zvykat. Třeba roušky. Ne všichni je na veřejných prostranstvích nosí. A nejsou to jen kuřáci či svačící dělníci, kteří se potřebují během přestávky najíst.

"V Sedmistovkách jsem byla ve večerce a venku si stojí pár. Jeden má roušku a druhý nemá a popíjí si pivo. Pak jdu dál a pod okny u vchodu si stojí kluk a venčí psa bez roušky. No, myslela jsem, že dostanu infarkt. Nebo dost lidí to nosí pod nosem. Chtělo by to víc ohlídat. Vím, že lidem se v tom blbě dýchá. Mně o to ještě víc, neboť jsem astmatik," sdělila nám své postřehy z ulice naše čtenářka Iveta.

Roušek přitom mezi lidmi neustále přibývá například díky dobrovolníkům, kteří je šijí. A také se dají koupit. Ve stánku v centru se už staly běžným zbožím jako káva a alkohol. Za roušku tam chtějí 50 nebo 69 korun.