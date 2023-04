VIDEO, FOTO: Takto vypadá "děravý" panelák v Janově, v kontrastu s jiným místem

Velký ohlas u čtenářů přinesla v minulých dnech reportáž Deníku o tom, že v litvínovském sídlišti Janov letos vyvrcholí série demolic zdevastovaných paneláků vykoupených městem. Natočili jsme proto k tomu v místě zajímavé video. Po překliknutí na fotogalerii, se můžete následně podívat na fotografie z Janova a udělat si obrázek o tom, jak to tam vypadá. Co půjde k zemi a co bohužel zatím zůstane.

Nejhorší část Janova. | Video: Martin Vokurka