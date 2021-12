V seriálu Most! stál pod věžákem u Rozkvětu zástup lidí se zvířaty, která měla skončit na talíři v místní restauraci. Tehdy se televizní komedii diváci smáli, ale některým místním obyvatelům v poslední době veselo není. Domnívají se, že pocit bezpečí v ulicích U Věžových domů a Ve Dvoře klesá.

„Moje paní se bojí jít večer s pejskem ven. Zrovna včera po desáté večer se tu u druhého věžáku prali. Viděl jsem dva chlapi a tři ženské. Jedna dostala facku a pak kopance,“ povzdechl si senior, který v pátek ráno venčil před domem psa a kritizoval také vandaly za vyhazování odpadků z oken.

Starším lidem vadí, že se k věžákům stahují různé partičky a část bytů obsazují sociálně slabí. „Zrovna teď jsem se dozvěděla od sousedky, že se k nám znovu přistěhovala jedna problémová rodina, protože byt změnil vlastníka, a ten nevěděl, že ti nájemníci třeba lezli po hromosvodu,“ postěžovala si seniorka z krajního věžáku.

Pohodové trhy „natruc“ se lidem v Mostě líbí, policie řeší desítky přestupků

Její sousedce vadí, že starousedlíci nemají přehled o tom, kdo je, či není zdejší. „To nám dělá starosti,“ uvedla. Vadí jí třeba, když na chodbě narazí na spícího bezdomovce. „Největším problémem je, že moc bytů koupili lidi, kteří v nich nebydlí, pronajímají je a vůbec neví, co se v jejich bytech děje,“ dodala starousedlice. Nájemníci podle ní sice složí kauci a nahlásí dva tři lidi v bytě, ale pak do něj začnou chodit různé návštěvy, které nemají čipy na otvírání vchodových dveří a chovají se drze a neurvale. Upozornila, že potíže nejsou zvenčí vidět, protože kolem domů se uklízí a kolemjdoucím se může vše zdát v pořádku.

„Občas se tu srocuje mládež, ale není to taková hrůza jako dole ve Stovkách. Tady to nevybočuje z normálu,“ upozornila žena, která bydlí poblíž věžáků. Ujistila, že tuto lokalitu by určitě neoznačila za ghetto. Podobně situaci hodnotili další tři oslovení lidé. V létě je sice venku rušněji kvůli dětem a dva z pěti věžáků jsou na tom s občanským soužitím hůř, ale jinak potvrdili klid po většinu roku. „Bydlím tu 25 let a myslím si, že zatím nejsme problémová lokalita,“ konstatoval jeden z oslovených obyvatel.

Policie v oblasti nezaznamenala žádné výrazné zvýšení trestné činnosti. „Dá se říci, že bezpečnostní situace v okolí věžových domů nijak nevybočuje a nevyžaduje ani mimořádná opatření ze strany policie,“ řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Žádná holoseč kvůli výhledu na jezero Most. Hněvín nepřijde o les jako v gotice

Policisté v rámci hlídkové činnosti do lokality zajíždí a situaci monitorují stejně jako v jiných částech Mostu. Z evidovaných trestných činů převažují krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V minimální míře se jednalo o násilné a drogové delikty.

Na úseku přestupků policie podle mluvčí zaznamenala v posledních pěti letech pokles. Šlo o incidenty kvalifikované jako přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku a přestupky proti majetku. „U fyzického napadení ne každý přestupek znamenal užití fyzického násilí, spíše se jednalo o spory v rámci partnerských vztahů, sousedské spory, slovní napadání či o různé formy schválností,“ upřesnila Světláková. Policie řešila jako přestupek i drobné krádeže, případy poškozování cizího majetku a znečišťování prostranství. Obdobnou trestnou činnost i přestupkové jednání policisté řeší i v ostatních částech města.

I když podle policejních statistik nic nenasvědčuje tomu, že by věžáky s okolím byly nějak výrazně zatížené protiprávním jednáním, policie nechce nic podcenit a raději posílí v lokalitě prevenci. „Hlídky tam budou zajíždět častěji,“ uvedla policejní mluvčí.

Stížnosti na obě ulice za Rozkvětem byly i v minulosti, například v roce 2014. Tehdy si lidé stěžovali, že pod věžáky je tma kvůli chybějícím lampám, že je to tam jako v Bronxu a že do věžáků se stěhují vagabundi.