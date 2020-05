Mostečtí radní schválili nájem části prostoru věže a prodejního stánku na hradě Hněvín Tomáši Müllerovi za účelem provozování věže hradu Hněvín a stánku s občerstvením v areálu hradu do 31. prosince letošního roku.

Hrad Hněvín v Mostě | Foto: Deník / Edvard Beneš

Nájemce se zavazuje provozovat prodejní stánek umístěný v prostorách nádvoří hradu a zajistit přístup veřejnosti do věže hradu s tím, že otevřeno bude každý den v období od června do 30. září od 9 do 18 hodin.