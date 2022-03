Kolik volného času a peněz ojedinělému areálu od jeho existence věnovali, předseda už ani nepočítá. „Musíte být nadšenec. Já to tady beru jako svou chalupu. Jinak by to asi nefungovalo, vydělat na tom určitě nemůžete,“ říká v montérkách předseda spolku Tomáš Urban.

Muzeum přivítá první letošní návštěvníky v 10 hodin, kdy jako každý rok zahájí prohlídkovou sezonu. K vidění bude také technika dovezená z garáží a vystavené mimořádně na prostranství u muzea. Předseda doufá, že nebude sněžit nebo pršet jako z konve, protože meteorologové avizují na víkend ochlazení. Přesto jsou v plánu balonky pro děti a malý koncert, což je součást obvyklého uvítacího programu. Pokud bude příznivé počasí, tak členové spolku lidi ve veteránech povozí.

Novinkou ve venkovním areálu je například prodloužení modelu železnice a bazén s rybami z českých rybníků. Milovníci veteránů si budou moci prohlédnout třeba nedávno koupenou italskou tříkolku piaggio. Rarit je ale v muzeu celá řada.

„Přes zimu jsme zase nastřádali spoustu nových věcí, které tady budou vystavené,“ říká předseda. Uvnitř hlavní budovy jsou dvě zóny - vojenská a socialistická. Kromě historických aut tu lidé nasají atmosféru běžného života ve 20. století.

Spolek a muzeum vznikly v roce 2016 z iniciativy Tomáše Urbana. Ten předtím se svou starou škodovkou ze 70. let jezdil na různé akce příznivců veteránů, až si nakonec řekl, že by bylo dobré mít také v Litvínově nějakou expozici, jako je třeba Muzeum nostalgie v Terezíně. Prostor pro expozici poskytla spolku firma Profimetal ve staré nádražní budově rozdělené do dvou částí. „Snažíme se to stále vylepšovat a každý rok, když sem přijdete, tak tu poznáte něco nového,“ tvrdí předseda.

Příprava na sezonu. Retro muzeum spolku Veteráni Litvínov a přilehlý Selský dvorek sídlí na okraji nového nádraží v Litvínově.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Sousední selský dvorek bude letos stejně jako v minulých letech otevřený současně s muzeem. Dvorek funguje jako doprovodná aktivita. Začalo to převzetím první opuštěné kočky, kdy členy spolku napadlo chovat různá zvířata. Chtěli tím zaujmout rodiny s malými dětmi, aby si hlavně tatínkové mohli užívat muzea a ostatní členové výprav, kteří na auta nejsou, mezitím odpočívali u zvířat. Těch je už zhruba stovka a jedná se o desítky druhů. Na dvorku žijí třeba králíci, nandu pampový nebo různé druhy ptactva, domácího i exotického. Některá choulostivá zvířata mají provozovatelé ještě doma, protože koncem března se ochladilo.

Uživit tolik zvířat je podle předsedy spolku náročné. Zajistit krmivo pomáhá výtěžek ze vstupného do muzea. Naštěstí je o něj zájem. Loni si areál prohlédlo přibližně 2 600 lidí, i když fungoval jen omezeně kvůli covidu. „Překvapilo nás, že chodilo víc lidí než dřív. Asi to bylo tím, že nemohli do zahraničí, a tak jezdili k nám. Budu rád, když letošní návštěvnost bude alespoň taková jako loni,“ přeje si předseda.

Muzeum podle něj navštěvují většinou lidé z jiných měst, například z Ústí nad Labem, Prahy či Karlových Varů. „Jedna žena z Prahy k nám jezdí pravidelně, když je hezky. Vezme si knihu, posadí se na selský dvorek a poslouchá ptactvo. Je to zajímavé,“ vypráví předseda. Ve dvorku je stánek se základním občerstvením a poblíž jsou toalety.

Protože se vše zdražuje, muzeum muselo zvýšit vstupné pro dospělé. Od 2. dubna zaplatí 100 korun, o 20 korun víc než loni. Pro děti se nic nemění, do tří let mají vstup zdarma, od tří let platí 30 korun. V ceně je pobyt v celém areálu, tedy v muzeu i na selském dvorku. Areál bude pro veřejnost v provozu do podzimu o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. Členové klubu se budou opět snažit otevírat i během státních svátků, pokud nebudou ve svých zaměstnáních. Výjimkou mohou být i výjezdy na veteránské srazy, před nimiž dá spolek předem vědět, že muzeum a dvorek v daný den neotevřou.

Výhodou areálu je, že sídlí na okraji vlakového a autobusového nádraží, takže turisté bez aut mohou po příjezdu rovnou přejít do muzea či dvorku, kam je to z dopravního terminálu pár desítek metrů.

Spolek Veteráni Litvínov má čtyři desítky členů z ČR a Německa. V sobotu 4. června budou pořádat na Loučkách v Litvínově velký sraz majitelů historických vozidel. Očekává se, že přijede kolem 270 aut.