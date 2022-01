V centrech měst, na koupališti. Bruslení na venkovních kluzištích láká

/OBRAZEM/ V Mostě se bruslí v Radničním parku, v Žatci v kulisách historického města, v Podbořanech na koupališti.

V Mostě se stále bruslí na venkovním kluzišti. Otevřené je od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 19 hodin. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Velký zájem je stále o bruslení pod širým nebem, na kluzištích v centrech měst. Led je tam v dobrém stavu a hojně využíván. Kromě veřejnosti také školkami a školami.