Krásné velikonoční Mostecko. Kvetou hlaváčky, petrklíče a krávy se pasou

/OBRAZEM/ Na prosluněných stráních Českého středohoří v okolí Mostu kvete o Velikonocích jasně žlutý hlaváček jarní. Výletníci u cest míjejí i prvosenku jarní, violku vonnou a orsej jarní. Obzor chráněné krajiny lemují pastviny se stády krav. Řada lidí se na tato pozoruhodná místa ráda vrací i po desítkách let. Vyhledávají klidná zákoutí a daleké výhledy. Sem komerční turismus ještě nedorazil. "Doufám, že to tak zůstane a nebude to tady jako v Krkonoších," svěřil se jeden z batůžkářů.

Krásné velikonoční Mostecko | Foto: Deník/Martin Vokurka