Veletrh, který má za sebou už 21. ročníků, začal v neděli po poledni, kdy přicházely hlavně rodiny s dětmi. Vstup byl i letos volný a návštěvnost se nepočítala, ale podle odhadu překvapených pořadatelů akci vyhledal zřejmě rekordní počet zájemců o informace. „Do poslední chvíle tu bylo plno lidí, což v neděli nebývá obvyklé. Za ten veliký zájem jsme samozřejmě rádi, protože víc dětí mělo možnost zorientovat se, co jim střední školy nabízejí,“ sdělil předseda pořádající Okresní hospodářské komory Most Rudolf Jung.

Společenské centrum Repre v Mostě je stále zavřené. Kultura žije jinde

Davy dorazily také v pondělí, kdy v hale převládaly výpravy ze základních škol z celého Mostecka, včetně venkova. Pořadatelé si znovu ověřili, že veletrh se vyplatí organizovat i v době, kdy se dá většina údajů o středním vzdělávání sehnat na internetu či sociálních sítích. „Regionální veletrh našeho typu má stále smysl, protože internet vám sice odpoví na každou otázku, ale žádnou otázku vám nepoloží. Proto trváme na setkávání a živém dialogu pod jednou střechou, protože pořád je lepší vidět vše potřebné na vlastní oči,“ vysvětlil Jung.

Raději osobně

Se svými spolužáky a pedagogem se v mumraji ocitla také 14letá Sabina z Litvínova. „Určitě mi to pomohlo. O spoustě těch škol jsem ani nevěděla, ale už mám asi vybráno,“ sdělila. Podle ní je lepší mít něco napsané na papíru, a proto ocenila, že halou procházeli studenti vystavujících škol a rozdávali letáčky. „Oceňuji osobní kontakt, protože se mohu na cokoliv zeptat,“ dodala žákyně. Podobně to vnímala i její 15letá kamarádka Kateřina. Obě navštívily veletrh vzdělávání poprvé v životě, protože jsou v devítce, kdy se jim akce hodí nejvíc. „Když žák ještě nemá vybranou školu, přijde sem a podívá se, co by ho mohlo zaujmout,“ uvedla Kateřina.

Stánky na veletrhu měly kromě mosteckých také střední školy z Litvínova, Meziboří, Ústí nad Labem, Teplic, Litoměřic, Chomutova, Žatce, Duchcova, Mělníka, Plzně, Českých Budějovic a Odoleny Vody. Představily své zázemí, různé druhy výuky a učební pomůcky.

FOTO: U jezera Most vzniká nové hřiště s majákem a vrakem lodi

„Veletrh má rozhodně smysl, protože zájemci o studium se tu setkají se studenty a učiteli, kteří jim řeknou své zkušenosti a jak to na škole chodí. Nemusí tak čerpat informace jen z internetu, kde je to velmi neosobní,“ sdělila ředitelka Střední školy Educhem Helena Kripnerová. Educhem letos svůj stánek rozšířil o fotokoutek, kde se nejen uchazeči fotili s rekvizitami nabízených oborů. Podle ředitelky si část současných studentů školu vybrala právě díky veletrhu, který doplňují dny otevřených dveří. Zájemců o studium má škola dostatek a může si vybírat.

Na nedostatek nováčků si nemůže stěžovat ani litvínovská Schola Humanitas, která se letos už 30 let zaměřuje na ekologii a životní prostředí a na veletrhu je tradičním vystavovatelem. „Studenty máme i z jižních Čech nebo Prahy, ale vzděláváme hlavně mladé lidi ze severozápadních Čech od Liberce po Karlovy Vary,“ řekl ředitel Milan Šťovíček. Škola, které se v každém roce daří naplnit dvě třídy prvního ročníku, má vlastní Domov mládeže s kapacitou 84 lůžek a v tomto roce otevřela novou učebnu tělesné výchovy.

Veřejnou prezentaci středních škol v pondělí podpořily svou účastí také litvínovská starostka Kamila Bláhová a místostarostka Květuše Hellmichová. „Vzdělání je budoucnost, proto tu jsem. A veletrh středních škol je krásná akce, na kterou chodím pravidelně,“ uvedla starostka. Zatímco mnoho dnešních dětí s výběrem oboru váhá, starostka měla jako žákyně jasno. Svou školu si vysnila – nejprve se vyučila kadeřnictví, kterou chtěla být, a pak si vybrala jinou cestu. Studovala dál, a nakonec se stala magistrou v oblasti mezinárodních vztahů.

Polovina míst na budoucím velkém parkovišti v Mostě je obsazena

Během pondělní přehlídky se konala v salonku sportovní haly beseda zástupců škol, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ústeckého kraje. Jedním z témat byl stále nedostatečný zájem o technické obory. „To je jedna z věcí, které nás jako průmyslový stát nejvíc ohrožují. Pokud tady něco neuděláme, skončíme jako montovna,“ upozornil předseda Okresní hospodářské komory Most.

Sokrates 1

Veletrh středního vzdělávání v Mostě pořádají jednou ročně Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s Úřadem práce. Akci podpořily společnosti Cheminvest, ČEZ, Vršanská uhelná, Severní energetická, města Most a Litvínov. Zahraničním partnerem byla průmyslová a obchodní komora v Chemnitz. Letošního 21. ročníku se zúčastnilo 28 škol a několik firem nabízejících volná pracovní místa. Cílem veletrhu je nabídnout v jeden čas na jednom místě uchazečům o vzdělávání studium na střední škole.

Sesterským veletrhem je Sokrates 2, který se zaměřuje na vysoké školy a vyšší odborné školy. Tato akce proběhne 7. února 2023 od 8 do 17 hodin na gymnáziu v Mostě.