Ve velké mostecké sportovní hale bude dvoudenní regionální veletrh středního vzdělávání Sokrates, který má usnadnit výběr vhodného oboru žákům základních škol.

Veletrh středního vzdělávání Sokrates 2021 v mostecké sportovní hale. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Akce začne v neděli 6. listopadu 2022 ve 12 hodin a potrvá do pondělí 7. listopadu do 13 hodin. Veletrh je určený i pro dospělé, kteří se chtějí dál vzdělávat. V hale se představí také vyšší odborné školy, různé druhy výuky a učebních pomůcek. Přehlídku s poradenstvím pořádá Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s úřadem práce. Cílem je zvýšit informovanost o možnostech vzdělávání nejen v regionu.