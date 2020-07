Město Most chystá dopravní úpravy v ulici Velebudická, která odděluje obchodní zónu s prodejnami Lidl, Baumax, McDonald's, Möbelix a Albert od panelákového sídliště Výsluní. Na frekventované páteřní silnici se změní řada věcí, aby se předešlo tragickým haváriím. Zastupitelstvo proto schválilo výkup menších pozemků za zhruba čtvrt milionu korun, aby území majetkově vypořádalo a připravilo na stavbu. Zatím existuje studie.

V plánu je například úprava přechodu pro chodce u zatížené okružní křižovatky vedle Lidlu, kde ve špičce vznikají kolony aut. Součástí záměru je i vybudování nového přechodu a chodníku k restauraci McDonald's. „Cílem je, aby lidé nepřecházeli mimo vyznačená místa,“ vysvětlil náměstek primátora Marek Hrvol.

Zdroj: zadání zakázky ke studii/MmM

Radnice hodlá také přebudovat zatím provizorní miniokružní křižovatku u čerpací stanice Mol, udělat přechod a chodník k Möbelixu, přestavět dělicí ostrůvky a instalovat nové dopravní značení. Malou parcelu u „mekáče“ se městu koupit nepodařilo, ale s vlastníkem se dohodlo na výpůjčce na dobu neurčitou, po kterou radnice zajistí správu a údržbu nového pěšího propojení.

Novinkou je i zahájení výkupů menších pozemků na opačné straně města, které poblíž jezera Most zasáhla výstavba osmikilometrové silnice do Mariánských Radčic. Majetkoprávní vypořádání prostřednictvím radnice je nutné, aby si silnici v budoucnu převzal Ústecký kraj. Do té doby se bude o komunikaci starat město. Silnice by se měla otevřít v létě.

V tuto chvíli je nejvíce znát vrcholící rekonstrukce třídy Budovatelů, která postoupila do centrální části mezi Rozkvětem a Priorem.

Ve středu města pokračuje také modernizace starých autobusových zastávek. U „Bati“ a Jungle arény v ulici Jaroslava Průchy mají stavební práce skončit během letních prázdnin. Dopravní omezení tím ale neskončí, protože na projekt zastávek naváže kompletní výměna povrchu silnice. „Řidiči musejí být ještě trochu trpěliví,“ informoval primátor Jan Paparega.

Most, kde přibývá aut, letos investuje do oprav cest a zlepšování parkování desítky milionů korun. Poptávku obyvatel po kvalitních komunikacích a dostatku míst pro auta potvrdil dubnový průzkum, jehož výsledky radnice zveřejnila minulý týden jako součást připravovaného strategického plánu rozvoje města na roky 2021 až 2027. Dotazník vyplnilo zhruba 500 lidí, z toho jen čtvrtina byla s úrovní dopravy a infrastruktury ve městě spokojena.

„Největší problém v této oblasti představuje nedostatek parkovacích míst. Dalším významným problémem je stav silnic a chodníků, ale i snížená bezpečnost, což se týká osvětlení a přechodů těsně u kruhových objezdů,“ uvádí se ve shrnutí průzkumu.

Podle něj je zájem lidí o budoucnost automobilové dopravy dominantní. Když se radnice ptala, jaké projekty považují respondenti za důležité, z předem daných možností si jich nejvíc vybralo řešení problematiky parkování ve městě. Rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu Repre byla na druhém místě a navýšení kapacit mateřských škol dokonce na posledním.